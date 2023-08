Der rote ‚Blitz‘ von Hohenpeißenberg

Von: Rasso Schorer

Der ‚Opel Blitz‘ ist wieder daheim. Bürgermeister Thomas Dorsch, Feuerwehrfrau Mariam Wolf, Matthias Meyer und Bernhardt Buchner (v. links) freut‘s. © FKN

Hohenpeißenberg – Aus Platzmangel hat die Feuerwehr vor neun Jahren schweren Herzens ihren ‚Opel Blitz‘ verkauft. Nun ist er zurück – dank glücklicher Zufällen und einer Spende.

Für Bernhardt Buchner war die Rückholaktion eine Herzensangelegenheit: „Ich bin mit ihm aufgewachsen“, sagt er über den Oldtimer, der 1969 erstzugelassen wurde und zunächst das einzige Feuerwehrauto in Hohenpeißenberg war. Irgendwann wurde er als Einsatzfahrzeug in Ruhestand geschickt, später musste er aus Platzgründen weichen.



„Das ist eine Firma am Ort, das passt“, erinnert sich Bürgermeister Thomas Dorsch an den Tag, als die Familie Meyer, die die Firma „IWEST“ führt, den Oldtimer für 6.000 Euro kaufte. Zu den geplanten Einsätzen auf Messen kam es aber nicht. Stattdessen stand der ‚Blitz‘ wohlbehalten in einer Halle.



Vor ein paar Monaten seien Feuerwehrler auf ihn zugegangen, ob kein Rückkauf möglich sei, um an Oldtimertreffen teilzunehmen, erzählt Dorsch. Inzwischen gebe es auch eine Unterstellmöglichkeit. Der Bürgermeister hakte nach.



Die Antwort überraschte: Familie Meyer freute sich über die Idee, wollte den „Blitz“ aber nicht verkaufen, sondern spenden. Schließlich sei es ein „Zeitdokument“, so Geschäftsführer Matthias Mayer.



Trotz seinem Alter und der längeren Pause ist der ‚Opel Blitz‘ mit neuer Batterie und etwas Geduld wieder angesprungen, als Buchner ihn zu seiner Werkstatt fuhr. Nun wird er wieder für den Straßenverkehr fit gemacht. „Erst muss ich ein paar Ersatzteile besorgen, was schwierig sein könnte“, sagt Buchner. Dann sei der Plan, den ‚Opel Blitz‘ wieder so herzurichten, dass er durch den TÜV kommt.