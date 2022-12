Der Strom fließt: Weitere E-Ladestationen in Weilheim

Stadtwerke Maskottchen Wilhelm hat symbolisch den ersten Ladevorgang initiiert. © Stadtwerke Weilheim

Weilheim – Damit die Energiewende gelingt, muss auch im Verkehrssektor vor Ort der Ausstoß schädlicher Emissionen stark gesenkt werden.

Elektro-Fahrzeuge fahren mit Null-Emissionen und leisten einen Beitrag dazu: „Wir bieten schon an drei Standorten in Weilheim SWE-Elektroladestationen an, in der Murnauer Straße, am Unteren Graben und am Parkhaus am Öferl“, sagt Stadtwerke Chef Peter Müller. „Jetzt haben wir noch mal deutlich aufgerüstet. Am 6. Dezember haben wir zehn weitere zentral gelegene E-Ladepunkte am Parkplatz an der Ammerschule offiziell in Betrieb genommen.“ Errichtet wurden drei Elektroladestationen mit je zwei DC-Ladepunkten. An diesen können E-Fahrzeuge mit einem CCS-Stecker je Ladepunkt normal 50 kW, maximal 100 kW Ladeleistung erhalten. Es ist also schnelles Laden in kürzester Zeit möglich.

Zusätzlich wurden vier weitere Ladestationen mit je einem AC-Ladepunkt und maximal 22 kW Ladeleistung mit Typ 2 Stecker wie an den schon vorhandenen SWE-Elektroladesäulen errichtet. So können bis zu zehn Elektrofahrzeuge aufgeladen werden. „Die Tiefbauarbeiten für den Netzanschluss erfolgten Anfang November. Danach wurden die Ladesäulen errichtet und noch im November ans Stromnetz angeschlossen,“ informiert Franziska Suttner, Projektingenieurin bei den Stadtwerken. Alle Arbeiten sind erledigt, die Abnahme ist erfolgt. Somit konnte die SWE ihren neuen Elektroladepark am Parkplatz an der Ammerschule noch heuer in Betrieb nehmen. An allen SWE-Ladestationen fließt regenerativer Strom. Weitere Infos, auch zum Tarif, sind online abrufbar.

„Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass die Energiewende in Weilheim an Fahrt zulegt. Mit den neuen SWE-Ladestationen am Parkplatz an der Ammerschule bieten wir inzwischen an vier verschiedenen Standorten in Weilheim E-Fahrzeugen 16 Lademöglichkeiten an. Weitere Projekte für mehr Klimaschutz in Weilheim folgen“, so Müller.

