Die Grünen Weilheim positionieren sich gegen die Umgehungsstraße

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Brigitte Gronau und Manuel Neulinger haben sich gegen eine Umgehungsstraße für Weilheim ausgesprochen. © Dincel

Weilheim – Mit einem Positionspapier haben Die Grünen Weilheim Stellung zur Umgehungsstraße bezogen.

Jede Trasse „zerstört wertvolle Natur- und Landschaftsflächen“ heißt es darin. Das betonten auch Fraktionssprecher und Verkehrsreferent des Stadtrats Manuel Neulinger und Stellvertretende Fraktionssprecherin Brigitte Gronau bei einem Pressegespräch. Biotope würden zerschnitten und Naherholungsgebiete verschwinden. Mit dem Zentrumstunnel hätte man sich anfreunden können. Nachdem dieser aber weggefallen ist, habe sich der Ortsverband die Entscheidung zur Position nicht leicht gemacht, erläuterte Neulinger. Ein klares „Nein“ zur Umgehungsstraße ist das Ergebnis. Der Straßenneubau sei keine zukunftsfähige Verkehrspolitik. „Das Problem wird nur verlagert“, ist sich Gronau sicher. Sie befürchtet, dass Weilheim durch eine Umfahrung sogar noch attraktiver für den Verkehr wird. Eine solche hält sie daher im Sinne einer Mobilitätswende für kontraproduktiv. Die könne man erreichen, da der Durchgangsverkehr nur sehr gering sei. Der innerstädtische Verkehr würde auch nach dem Bau einer Umgehung weiterhin in der Stadt bleiben.

Skeptisch sind beide auch, was die Befragung betrifft. Hier werde nicht genau zwischen den verschiedenen Bauweisen unterschieden. Bei einer offenen Tunnelbauweise bestünde die Gefahr, dass dieser an der Oberfläche offenbleibt. Das würde einen Einschnitt in die Natur bedeuten. Zudem wäre eine Umfahrung frühestens in 15 Jahren fertig. In dieser Zeit könne sich vieles ändern. Neulinger rechnet mit einem größeren Anteil an Elektrofahrzeugen. Das bedeute weniger Lärm und Abgase. Eine Baustelle über solch einen Zeitraum führe hingegen zu mehr Belastung. Die Finanzmittel für dieses Projekt könne man für andere Zwecke nutzen.



Wie auch im Positionspapier beschrieben, sehen Neulinger und Gronau die Lösung in einer Kombination von Maßnahmen, um zu einem „Okay-Zustand“ zu gelangen. Ein paradiesisches Weilheim, wie es die Befürworter der Entlastungsstraße darstellen würden, sei utopisch. Geforderte Maßnahmen sind daher die Umsetzung des beschlossenen Radwegekonzepts, der Bahn-Ausbau, Einbahnregelungen an Hauptverkehrsachsen und das „Wohnen ohne Auto“ beim Neubau größerer Wohnanlagen. Allein mit einer Umfahrung sei von keiner Verbesserung auszugehen. Ortsstraßen würden weiterhin nicht umgewidmet und dadurch könne „kein zusätzlicher Platz für Radverkehr geschaffen“ werden, heißt es im Papier. Es gäbe schnellere und günstigere Möglichkeiten die Verkehrsbelastung zu mindern. Und das im Sinne des Klimas und der Mobilitätswende. Die Grünen sind Teil des Aktionsbündnisses gegen den B2-Ausbau. Das Positionspapier kann auf der Internetseite der Grünen Weilheim eingesehen werden. Der Ortsverband hat zudem einen Info-Stand am Samstag, 24. September, um 10 Uhr am Marienplatz Weilheim.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.