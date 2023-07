Die Schließung der Geburtenstation in Schongau zieht weitreichende Konsequenzen nach sich

Landkreis – Die Herausforderungen und Anforderungen in der Geburtshilfe sind enorm und die Arbeit der Hebammen unverzichtbar. Doch im Landkreis Weilheim-Schongau steht der Berufszweig vor großen Problemen: Seit der Schließung der Geburtenstation in Schongau müssen die freiberuflichen Hebammen eine deutlich erhöhte Arbeitslast stemmen.

26 beziehungsweise 18 Jahre arbeiten Dorle Heilbock und Dorothee Höhler nun schon als Hebammen. In dieser Zeit haben sie unzählige Frauen, Babys und Familien betreut. Sind ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Was sie in dieser langen Zeit an Kuriositäten und Emotionen erlebt haben, damit könnte man ein ganzes Buch füllen, meint Höhler. Sie erinnert sich zum Beispiel an die Geburt der kleinen Maria, für die man keinen besseren Namen hätte finden können. Am 24. Dezember geboren ist sie ein kleines Weihnachtswunder. Heilbock ist indes eine sicher nicht alltägliche Familiengeschichte in Erinnerung geblieben: Eine Frau und ihre Tochter haben zur selben Zeit entbunden. Die Mutter war 47 und die Tochter 18 Jahre alt.



Solche und noch viele weitere Erlebnisse tragen letztlich zum Reiz des Berufes bei. Nicht zu vergessen die vielen emotionalen Momente. Immerhin begleiten die Hebammen die Familien oftmals von der siebten Schwangerschaftswoche bis hin zum ersten Lebensjahr des Kindes. Und auch nach so vielen Jahren Tätigkeit, sei jede Geburt immer noch ein kleines Wunder, wie Höhler erzählt.



So schön und erfüllend der Beruf der Hebamme sicherlich ist, im Gespräch wird aber auch schnell klar: Er geht mit vielen Hürden einher. Und die sind wohl auch dafür verantwortlich, dass in Deutschland Schätzungen zufolge derzeit über 4 000 Hebammen gesucht werden. Im Landkreis Weilheim-Schongau wollen Heilbock und Höhler nicht von einem Mangel sprechen. Aber einen Engpass gebe es durchaus.



Doch wo genau liegen die Schwierigkeiten? Was könnte junge Menschen davon abhalten, diesen Beruf zu ergreifen? Höhler und Heilbock erzählen von bürokratischen Hürden. „Wir führen ja ein kleines Unternehmen“, sagt Höhler. Berichte schreiben, Abrechnungen erstellen, die Internetseite pflegen, ... Es fällt eine Vielzahl an Tätigkeiten an. „Für Einzelstreiterinnen wie uns ist das ein sehr hoher Aufwand und der wird nicht bezahlt.“



Und da ist auch schon das nächste Problem: das Honorar. „Ein Handwerker arbeitet nach Stundensatz“, erläutert Heilbock „wir arbeiten nach Pauschale.“ Das heißt, egal wie lange ein Hausbesuch dauert, der Verdienst bleibt derselbe. Pro Wochenbett-Besuch liegt der Verdienst bei rund 15 Euro netto. Höhler gibt zu, dass es kein schöner Gedanke ist, aber man würde durchaus im Kopf das Rechnen anfangen: „Wenn ich jetzt noch länger bleibe, wird es für mich zum Minusgeschäft.“ Für Freiberufliche, die davon leben müssen, eine extrem schwierige Situation. Zwangsläufig entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, die Familie so gut wie möglich zu betreuen und der notwendigen Wirtschaftlichkeit.



Verantwortung für Leib und Leben

Was sowohl Heilbock als auch Höhler zudem betonen: Als Hebammen haben sie eine enorme Verantwortung. Im schlimmsten Falle können sie auch verklagt werden, wenn etwas während der Schwangerschaft oder Geburt nicht nach Plan verläuft. „Normalerweise ist es in anderen Berufen doch so: je mehr Verantwortung, desto mehr Geld. Nur bei uns nicht“, sagt Heilbock.



Finanziell ist es gerade für freiberufliche Hebammen also gar nicht so einfach, genug für den Lebensunterhalt zu verdienen. Zumal sehr hohe Rentenbeiträge und Versicherungen ebenfalls zu Buche schlagen. In der Geburtshilfe lässt sich laut Höhler zwar deutlich mehr Geld machen, „dafür muss man aber auch 60 bis 70 Stunden die Woche arbeiten“. Nachtschichten und Feiertagsarbeit inklusive.



Würden Heilbock und Höhler alle Anfragen annehmen, die bei ihnen eingehen, würden sie sicherlich auch weit über die übliche 40-Stunden-Woche kommen. Durch die Schließung der Schongauer Geburtenstation hat sich die Arbeitslast der freiberuflichen Hebammen im Landkreis erhöht. Denn: Die werdenden Mütter seien verunsichert, machen sich mehr Sorgen. Deshalb ist die Betreuung dieser Frauen nun deutlich intensiver. Heilbock und Höhler versuchen, ihnen wieder etwas Sicherheit zu vermitteln.



Sorgen bereiten unter anderem die langen Wege zu einer Klinik. Locker 40 Minuten müssen sie für die umliegenden Häuser einplanen. Laut Heilbock purer Stress für die Frauen. Sie würden sich Sorgen machen, ob sie es überhaupt ins Krankenhaus schaffen. Zumal eine Autofahrt mit starken Wehen alles andere als angenehm ist. „Man würde von einem Patienten mit einem offenen Beinbruch auch nicht erwarten, dass er eine Stunde über eine Buckelpiste fährt. Aber von den Frauen verlangen wir das“, verdeutlicht Höhler den Wehenschmerz.



Qualität der Betreuung leidet

Aber der Weg in die Klinik ist nicht das einzige Problem. Durch die Schließung der Schongauer Geburtenstation müssen andere Häuser mehr Geburten betreuen. Eine 1:1-Betreuung, wie es sie in Schongau gab, sei in anderen Krankenhäusern nicht möglich, so Heilbock. Das gehe einher mit mehr PDAs, die gelegt werden, und mehr Schmerzmitteln. Für Heilbock keine haltbare Situation: „Das stößt mir wahnsinnig auf.“ Höhler ergänzt, dass zudem Frauen nach einem Kaiserschnitt oftmals bereits nach drei Tagen entlassen würden, was „sehr bedenklich“ sei.



Ob die aktuellen Pläne des Bundesgesundheitsministeriums zur Krankenhausreform irgendeine Verbesserung bringen? Das darf bezweifelt werden. Wenige, dafür große Geburtszentren mit Pränatalen- und Neugeborenenstationen sollen zukünftig in Deutschland entstehen. Für Höhler unnötig. Ihrer Meinung nach sind viele kleine Häuser wichtiger, damit die Anfahrtswege für Mütter kürzer werden. Auch der Fokus auf Dinge wie Neugeborenenstationen ist für die Hebamme unnötig. „Die Verlegung ist nicht das Problem“, so Höhler. Es komme auf einen sicheren Ort für die Geburt an. Und so ein sicherer Ort fehlt aktuell im Landkreis.