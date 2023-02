Die Tanzgeiger konzertieren im Pollinger Bibliotheksaal

Teilen

Am 13. Mai konzertieren die Tanzgeiger im Pollinger Bibliotheksaal. © Mussil

Polling - Im Frühjahr 2009 gestalteten sie den Auftakt der Konzertreihe „Volksmusik im Bibliotheksaal“. Ihr zweites Gastspiel 2018 war derart schnell ausverkauft, dass kurzerhand ein Zusatzkonzert organisiert wurde.

Am 13. Mai werden sie wieder zu hören sein: Die Tanzgeiger aus Wien. Die Musiker nehmen das Publikum mit auf eine Reise in den Kulturraum der früheren K.u.K. Monarchie Österreich-Ungarn. Zur Tanzmusik der Wiener Klassiker, zu wienerischen Walzern und böhmischen Polkas gesellen sich musikalische Souvenirs ihrer zahlreichen Konzertreisen um die ganze Welt. (Hörplatz-)Karten gibt es im Werkstattladen Drechslerei Schöttl, Griesbreitlweg 15, Polling (Tel. 0881/64713), und ab 18 Uhr an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote