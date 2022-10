Unbekannter entwendet Geld aus Auto ‒ während Opfer im Fahrzeug sitzt

Ein dreister Dieb klaute ein Kuvert mit Geld von einem Beifahrersitz. Der Geschädigte saß dabei im Auto. © Symbolfoto: PantherMedia/Panther Media

Peißenberg ‒ Ein 88-jähriger Peißenberger wurde am 7. Oktober gegen 9.25 Uhr in Peißenberg in der Hauptstraße Opfer eines dreisten Diebes. Die Polizei Weilheim sucht nach Zeugen.

Der Mann hatte gerade einen größeren Bargeldbetrag abgehoben und diesen in einem Kuvert auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeuges deponiert. Der unbekannte Täter öffnete plötzlich die Beifahrertür und verwickelte den Rentner geschickt in ein Gespräch. Zunächst unbemerkt gelang es ihm, das Kuvert samt dem Bargeld zu entwenden. Als dem Mann der Diebstahl auffiel, ließ er sofort die Polizei verständigen. Trotz einer Fahndung konnte der Täter entkommen.

Eine genaue Personenbeschreibung ist nicht vorhanden. Trotzdem werden Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße verdächtige Personen gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/640-0 in Verbindung zu setzen.

Von Kreisbote

