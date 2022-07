Ladendiebstahl in Polling: Junge Mädchen entwenden und konsumieren Wodka

Teilen

Die 14-Jährige wurde im Rahmen eines Schutzgewahrsams zur Polizeiinspektion Weilheim gebracht und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Robson90

Polling - Vier Jugendliche entwendeten eine Flasche Wodka aus einem Verbrauchermarkt in Polling und konsumierten das Getränk anschließend gemeinsam.

Die Polizei teilte mit, dass im Laufe des späteren Nachmittages am Donnerstag, 28. Juli, eine 14–Jährige aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung durch den Rettungsdienst im Rahmen eines Schutzgewahrsams zur Polizeiinspektion Weilheim gebracht und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Zuvor entwendete die 14–jährige Andechserin gemeinsam mit ihren drei 13–jährigen Bekannten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in einem Verbrauchermarkt in Polling eine Flasche Wodka, die sie anschließend gemeinsam konsumierten. Die drei 13–Jährigen wurden durch die Rettungskräfte an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote