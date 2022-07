Diebstahl in Weilheim: Geldbörse und Mobiltelefon entwendet

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weilheim entgegen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / huettenhoelscher

Weilheim - Aus dem Turnbeutel eines Zehnjährigen aus Weilheim wurden kürzlich dessen Geldbörse und Mobiltelefon entwendet.

Das teilte die Polizei mit. Am Dienstag, 26. Juli, gegen 18 Uhr vergaß ein Zehnjähriger aus Weilheim seinen Turnbeutel auf dem Kinderspielplatz in der Kanalstraße. Bei einer Nachschau im Anschluss konnte der Turnbeutel zunächst nicht mehr aufgefunden werden, jedoch wurde er am nächsten Tag im Bereich der Kegelbahnen aufgefunden. Durch den unbekannten Täter wurden aus dem Turnbeutel die Geldbörse und das Mobiltelefon des Zehnjährigen entwendet. Es entstand laut Polizei ein Beuteschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Laut Zeugenaussagen hielt sich in letzter Zeit wiederholt ein Mann mit ungepflegter Erscheinung im Alter von circa 55 Jahren auf dem Spielplatz auf. Die Polizeiinspektion Weilheim bittet um weitere Zeugenhinweise.

