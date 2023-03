Diebstahl in Weilheim: Unbekannter entwendet 50 Euro aus Geldbörse

Circa 50 Euro wurden der 42-Jährigen gestohlen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / rmcarvalhobsb

Weilheim - Am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr, wurde eine 42-jährige Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen Opfer eines Diebstahls.

Wie die Polizeiinspektion Weilheim mitteilte, befand sich die Geschädigte zur Tatzeit in einem Bekleidungsgeschäft in der Kaltenmoser Straße in Weilheim, um eine neue Hose anzuprobieren. Ihre eigene Hose mit der darin befindlichen Geldbörse lag nach Angaben der Polizei dabei ausgezogen in der Umkleidekabine. Als die Frau für kurze Zeit die Umkleide verließ, entwendete ein noch unbekannten Täter circa 50 Euro aus der Geldbörse der 42-Jährigen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Weilheim unterTel. 0881/640-0 entgegen.

