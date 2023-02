Eine große Familie

Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim geht in Pension

Hubert Schwaiger geht als Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim in den Ruhestand. © Bartl/MedienPics.de

Weilheim - Nach fast 43 Jahren Polizeidienst ist Schluss. Hubert Schwaiger, Erster Polizeihauptkommissar und Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Weilheim, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Momentan ist er am Packen, denn in den letzten 14 Jahren, die er als Chef der Verkehrspolizei fungierte, hat sich so einiges in seinem Büro angesammelt.

Nach seinem Abitur bewarb sich Schwaiger bei der Bundeswehr und bei der Polizei. Als Wunsch äußerte er bei der Bundeswehrberatung, dass er keinen Dienst mit großen Höhen oder Tiefen verrichten möchte. Seine Höhenangst ließe dies nicht zu. Prompt sollte er zu einer Fallschirmeinheit. Sein Glück, auch bei der Polizei erhielt Schwaiger eine Zusage. Da fiel die Entscheidung leicht. Am 1. Oktober 1980 trat er seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn an. Nach zwei Jahren folgten anderthalb Jahre Ausbildung in Dachau. Danach zog es Schwaiger immer wieder nach Weilheim, der Heimat nah. 1984 fing er dort als Schichtbeamter im Einsatzzug an.

„Routine darf nicht einkehren. Sich immer wieder neuen Aufgaben stellen ist wichtig und tut gut. Ich hatte bis zum letzten Tag große Freude an meinem Beruf“, blickt Schwaiger zurück. Auch bei der Kriminalpolizei machte der heutige Dienststellenleiter halt. In der Abteilung „Rauschgift“ sammelte der Beamte seine Erfahrungen. Danach setzte er ein Studium an der Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck drauf. Von 1996 bis 2001 fungierte Schwaiger als Pressesprecher der damaligen Polizeidirektion Weilheim. 2009 wurde ihm die Stelle des Dienststellenleiters der Verkehrspolizei Weilheim (VPI) angeboten, die er noch bis zum 28. Februar ausübt. Hier führt er rund 40 Beamte.



Erlebt hat er in seiner langen Beamten-Zeit so einiges. Ein wichtiges Thema war für Schwaiger dabei immer Eigenschutz und Sicherungsmaßnahmen. Hier versteht der Beamte keinen Spaß, gerade auf Autobahnen ist der Arbeitsplatz brandgefährlich, wenn rücksichtslose Verkehrsteilnehmer ungebremst an Unfallstellen vorbeirasen.

Eine große Familie

Nach 14 Jahren VPI und fast 43 Jahren Polizeidienst ist jetzt Schluss, das Polizei-Urgestein geht in die Pension. Dabei kann Schwaiger auf eine schöne Zeit zurückblicken. „Die Freude an der Arbeit ist doch das Höchste. Wenn man nicht mehr gerne zur Arbeit geht, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man nicht einen anderen Beruf wählt.“



Für den Fast-Pensionist ist die Polizei eine große Familie, die er seiner Aussage nach sehr vermissen wird. Sicherlich will er die Kontakte halten, aber eben nicht mehr als Beamter sondern als Privatmann. Mit ihm kann man immer reden, wie er erklärte.



Diese Woche wurde Schwaiger vom Polizeipräsident Manfred Hauser verabschiedet. Wer nachfolgt ist derzeit noch nicht bekannt. Julius Metz, Schwaigers jahrelanger Stellvertreter, wird kommissarisch die Stelle übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist.



Für Schwaiger wird es im Ruhestand sicherlich nicht langweilig werden. Mit seiner Frau hat er ein Wohnmobil bestellt, mit dem die beiden noch in diesem Jahr eine Rundreise durch Deutschland machen möchten. Denn auch Schwaigers Gattin hört auf zu arbeiten und wird mit ihrem Mann den Ruhestand genießen. Zeit für die Familie, das Enkelkind, sind ihm wichtig. Auch seiner Leidenschaft, der Jagd, kann er sich nun mehr widmen. „Ich freue mich auf neue Zeiten, deshalb schießt sich jetzt ein Kapitel und das Nächste öffnet sich.“

Von Dominik Bartl