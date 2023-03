Diskussion im Weilheimer Stadtrat um Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Von: Stephanie Novy

Wie umgehen mit der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen? Im Stadtrat wurde darüber intensiv diskutiert. © Symbolbild: PantherMedia/Wolfgang Zwanzger

Weilheim - Eigentlich ging es im Stadtrat nur um die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV) in der Altvaterstraße. Doch daraus wuchs eine Grundsatzdiskussion. Es zeigte sich, dass einige Räte teils starke Vorbehalte hatten.

Der Stadtrat befasst sich immer mal wieder mit diversen PV-Anlagen, die auf städtischem Gebiet entstehen sollen. Jüngst ging es um ein Grundstück in der Altvaterstraße (Lichtenau). Der Eigentümer möchte dort eine PV-Anlage errichten. Die Leistung läge bei circa 750 kWp, was einer verhältnismäßig kleinen Anlage entspricht. Wie das Stadtbauamt schriftlich festhält, soll die Teilfläche eingezäunt „und mit einer Hecke auf der Ostseite (zur Straße hin) und auf der Nordseite bepflanzt werden“. Schafe und Hühner will der Grundstücksbesitzer zudem zur Beweidung einsetzen. In der jüngsten Sitzung sollten die Räte nun abstimmen, ob sie sich an dieser Stelle grundsätzlich eine PV-Anlage vorstellen können.

Vehemente Kritik kam von Romana Asam. Die FW-Politikerin sprach davon, dass es Landwirte gebe, für die die Errichtung von PV-Anlagen „mittlerweile existenzbedrohend“ sei. Denn die Flächen seien „ein für alle Mal von der landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen“. Nach drei Jahren sei der Grund zudem kaputt. „Solange nicht jedes Dach mit Solaranlagen zugemacht ist, werde ich dem nicht zustimmen“, kündigte die Landwirtin in Bezug auf das Vorhaben in der Altvaterstraße an.



Stefan Emeis (Grüne) sah hingegen keine Gefahr für die Landwirtschaft. „Heute ist schon viel möglich“, verwies er auf Fortschritte in der Technik. Man könne die Flächen trotz PV weiter bewirtschaften.



Indes berichtete Asam davon, dass es Investoren gebe, die im Westen Weilheims den Grundstückseigentümern gut und gerne 4 000 Euro Pacht pro Hektar anbieten würden, um dort große PV-Anlagen zu errichten. Landwirte könnten sich das nicht leisten und würden so die Flächen verlieren. Asam sprach von„Aktionismus“.



Rupert Pentenrieder (BfW), Referent für Landwirtschaft, relativierte zunächst. Bisher habe man keiner Anlage über drei Hektar zugestimmt, zum Teil seien die bisherigen Flächen mit Schafnutzung. Doch er berichtete auch davon, dass es einen Investor gebe, der 50 Hektar im Weilheimer Westen suche. Solch großen Anlagen müsse man Einhalt gebieten. Gegen kleinere Anlagen spreche aber nichts.



Manfred Stork, Sachgebietsleiter der Bauverwaltung, bekräftigte, dass der Stadtrat die Planungshoheit habe. Soll heißen, das Gremium bestimmt wo und in welcher Größe PV-Anlagen entstehen dürfen. Zudem müssten die Verantwortlichen beim Errichten einer solchen Anlage Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen.



Überzeugt war Stadtrat Stefan Zirngibl (CSU) davon aber nicht. Er sprach im Zusammenhang mit den Investoren, die solch großen Flächen suchten, von „Heuschrecken“. Er sah die Gefahr, dass durch die Errichtung kleinerer Anlagen möglicherweise größere Projekt einklagbar wären.



Karl-Heinz Grehl (Grüne) hatte hingegen keine Einwände gegen die Anlage in der Altvaterstraße. Stattdessen kritisierte er: „Bevor wir angefangen haben, sind wir schon dagegen.“ Bisher gebe es noch so gut wie keine Anlagen in Weilheim. Daher solle man nun kein „Schreckensszenario“ aufbauen.



Letztlich stimmte die Mehrheit für eine Errichtung der PV-Anlage, es gab fünf Gegenstimmen. Es wurde jedoch noch angeregt, zukünftig eine Obergrenze für die Größe von PV-Flächen festzulegen. Auch die Erstellung eines Katasters, das zeigt wo Solarflächen entstehen könnten, wurde aus den Reihen des Gremiums gefordert.

