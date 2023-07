Diskussion in Murnau: Kontroversen über die Einführung eines Meldescheinkontrolleurs für Ferienunterkünfte

Von: Antonia Reindl

Murnau – Wer in der Marktgemeinde Murnau ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung vermietet, muss seine Gäste über einen Meldeschein anmelden. Kurbeiträge sind zu zahlen. Die Tourist-Information (TI) würde gerne einen Meldescheinkontrolleur einsetzen, um bei Verdachtsmomenten Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Die Meinungen im Marktgemeinderat dazu waren jedoch zweigeteilt. Manche sahen in der Kontrolle die Möglichkeit, für Gleichberechtigung zu sorgen, manche sorgten sich darum, dass sich Vermietende dann unter Generalverdacht gestellt fühlen.

Werden Meldescheine nicht ausgefüllt, entgehen einer Kommune Beiträge. Ein Meldescheinkontrolleur könnte die korrekte und vollständige Abgabe von Meldungen überprüfen. Die Kosten für einen solchen Kontrolleur wären durch die Beitragseinnahmen, „denken wir, relativ schnell amortisiert“, sagte TI-Leiterin Alexandra Thoni in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Der Bußgeldkatalog komme nur bei Vorsatz zum Tragen, also wenn etwa trotz mehrmaliger Aufforderung der Nachzahlung nicht nachgekommen werde, erklärte die TI-Leiterin. Der Kontrolleur soll „zur Rechtstreue bewegen“ und eine gewisse abschreckende Wirkung haben. Sollte ein Meldescheinkontrolleur in Murnau eingeführt werden, dann auch in Seehausen und Farchant. Sollte sich die Marktgemeinde gegen eine Einführung entscheiden, komme in den beiden anderen Gemeinden kein Kontrolleur zum Einsatz, verriet Thoni. Der Umfang der Einsatzstunden wäre dann nämlich zu gering.



Was die Gemeinde daran hindere, Kontrollen durchzuführen, wollte Rudolf Utzschneider (CSU) wissen. Die Mitarbeiter, die solche Kontrollen durchführen, seien „sehr, sehr gut geschult“ und wissen, wo die Grenzen seien, die nicht überschritten werden sollten, erklärte Kämmerer Josef Brückner. Eine Aussage, die Utzschneider nicht genügte, wollte er doch wissen, ob die Gemeinde nicht prüfen dürfe oder könne. Er glaubte: Man könnte schon heute einen Überblick über den Umfang des Problems haben. „Grundsätzlich“, meinte Utzschneider, habe er ein „hohes Vertrauen in die Vermieter, die das seit Jahrzehnten machen“. Warum gerade jetzt der Vorstoß unternommen werde, verstehe er nicht. „Das Ansinnen“, sagte Veronika Jones-Gilch (Grüne), „verstehe ich“. Aber: „Eine Schätzung, finde ich, sollte man abgeben können.“ Sie regte dazu an, Erfahrungswerte anderer Gemeinden einzuholen. Man habe mit anderen Kommunen gesprochen, verriet Thoni. Kontrollen würden sich demnach rentieren.



Wer Kurbeiträge hinterziehe, schädige Gemeinde und Kollegen, betonte Tourismusreferent Wolfgang Küpper (ÖDP/Bürgerforum). Es gebe Verdachtsfälle, die man bislang nicht habe aufklären können, sagte er. Der Zeitpunkt des Vorstoßes beschäftigte nicht nur Utzschneider, sondern auch Hans Kohl (Grüne): Das Thema gebe es schon lange, aber jetzt komme es „plötzlich hoch“. Es sei „nicht plötzlich“, betonte Thoni. „Viel überlegenswerter“, fände Jones-Gilch derweil Kontrollen der Vermieter, die auf privaten Plattformen inserieren. Das sei Thema des Finanzamtes, meinte Thoni. Und: Die Zweckentfremdungssatzung werde „sehr wohl“ kontrolliert. Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum) lenkte den Blick wieder auf die Kurbeiträge. Die Abgabe sei „keine Schikane“, sondern „ein Rechtsmittel“. Sie wolle mit einem Kontrolleur nicht „alle Meldescheinablieferer unter Generalverdacht stellen“, sagte Dr. Julia Stewens (FWG). Sie glaube, dass sich „die Mehrheit“ nicht unter Generalverdacht gestellt fühle, sagte Jones-Gilch. Dann dürfte man ja auch keine Verkehrskontrollen mehr durchführen, ergänzte Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum).



Wie Jones-Gilch, spannte Maria Schägger (FWG) einen Bogen zur Zweckentfremdungssatzung. Das wäre für sie die „interessantere Herangehensweise“, so Schägger. Utzschneider beschäftigte noch immer der Zeitpunkt. „Irgendetwas muss es ja geben, dass man das plötzlich aufs Tapet bringt.“ Franz Neuner (CSU) wollte das Thema pragmatisch angehen. Wenn es Verdachtsmomente gebe, „warum sucht man nicht einfach das Gespräch?“, fragte er. „Bei manchen“, antwortete Thoni, „haben wir das Potenzial des Gespräches schon ausgeschöpft.“



Auf die scheinbar nicht ganz problembefreite Melde-Software blickte dagegen Phillip Zoepf (Mehr Bewegen). Man müsse „den Tacho erst mal richtig stellen oder eichen“, fand er. Wolfgang Köglmayr (Mehr Bewegen), der mit ebendieser Software arbeitet, meinte, dass diese „ein Thema für sich“ sei. Es wäre schön, wenn die Software „sauber funktionieren würde“. Neuners Gesprächsidee befürwortete er. Auch Küpper würde die Idee „intuitiv unterstützen“, zugleich sprach er sich für einen Kontrolleur aus. Das Votum des Gremiums brachte schließlich eine Stimmengleichheit (11:11) hervor. Ein Kontrolleur wird künftig nicht eingesetzt.