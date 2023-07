„Bedrohung der bürgerlichen Mitte“

Von: Rafael Sala

Machen sich bereits für die Landtagswahl im Herbst stark (v.li.): Norbert Merk, Alexandra Bertl, Michael Deibler, Alexander Dobrindt, Michaela Liebhardt, Klaus Gast und Harald Kühn. © Sala

Peißenberg - Satte Mehrheit für Alexander Dobrindt: Mit knapp 96 Prozent der Stimmen ist er zum Kreisvorsitzenden der CSU Weilheim-Schongau wiedergewählt worden. In seiner Rede zeigte sich der Peißenberger kämpferisch: Die Politik der Ampel-Regierung sei von Ideologien geprägt, die die Stabilität der bürgerlichen Mitte gefährdeten. Es gelte, Vertrauen zurückzugewinnen und der Demokratie einen neuen Schub zu geben.

Er schaffe es selten, unter zwei Stunden zu bleiben, gestand Alexander Dobrindt eingangs schmunzelnd. So lange dauerte seine Rede auf der Kreisvertreterversammlung der CSU Weilheim-Schongau mit Neuwahlen im Gasthaus Zur Post in Peißenberg nun zwar nicht. Dass aber der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestags im Vorfeld zweier wichtiger Landtagswahlen einiges zu sagen und dabei vor allem mit der Politik der Ampel-Regierung ordentlich ins Gericht gehen würde, dürfte jedem der 94 anwesenden Stimmberechtigten klar gewesen sein.



Ebenso, dass der gebürtige Peißenberger wieder ein unanfechtbares Ergebnis einfahren und Kreisvorsitzender bleiben würde, schien da bereits festzustehen – allein schon deswegen, weil es keinen Gegenkandidaten gab. Und so konnte sich der 53-Jährige am Ende der Auszählung über satte 95,7 Prozent der Stimmen freuen – ein Votum war ungültig, vier fielen gegen ihn aus. Seine Stellvertreter heißen – auch das alles bekannte Namen – Peter Ostenrieder, amtierender Bürgermeister von Peiting, dessen Amtskollege aus Steingaden, Max Bertl, Guntram Vogelsgesang für den Westen des Landkreises, sowie Klaus Gast und Michaela Liebhardt für die Kreisstadt und den östlichen Landkreis. Kreisschriftführer bleibt Michael Deibler, Schatzmeister ist weiterhin Norbert Merk und die Digitalbeauftragte Alexandra Bertl, die auch im Kreis- und Stadtrat sitzt.



Ein Zeichen der Einheit inmitten turbulenter Zeiten sei die Arbeit des Kreisverbands – oder, wie es Dobrindt formulierte, Teil einer „festen Klammer“, die auf die Union insgesamt zutrifft. Mit Blick auf die im Herbst anstehenden Landtagswahlen im Freistaat und in Hessen sprach er in Anlehnung an die USA von den „Midterms“ für die Ampel. Millionen Wähler zweier leistungsstarker Bundesländer seien aufgerufen, ein deutliches Zeichen gegen die Koalition zu setzen und möglicherweise gleich die Wende einzuläuten – hin zu einer besseren, bürgernahen und vor allem unideologischen Politik, wie Dobrindt mehrfach unterstrich. Hin – oder vielmehr zurück zur Union.



Eine weltfremde Sicht auf die Dinge – das sei das prägende Merkmal im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz und einer der Gründe, wenn nicht sogar der gewichtigste Grund dafür, dass sich die politischen Ränder derzeit über so hohe Zustimmungswerte erfreuen können. Wenn über die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen schlichtweg hinweg entschieden werde, wenn andauernd der gesunde Menschenverstand untergraben werde – wie das etwa bei dem vermurksten Heizungsgesetz abzulesen sei –, „dann muss man sich nicht wundern, dass genau die Menschen immer wütender werden. Die Politik der Ampel und die Ideologie der Grünen – das sind die Gründe, warum es die Wähler in die Arme der AfD treibt“. Eben diese Wähler wieder über eine vernünftige und durchdachte Politik zurück zur bürgerlichen Mitte zu bringen, darum müsse es gehen, so Dobrindt.



Die AfD sei eine rechtsextreme Partei, deren Programm vor demokratiefeindlichen Inhalten nur so strotze. Das müsse jedem, der dieser Gruppierung seine Stimme gibt, bewusst sein. Ginge es nach diesen Politikern, sei nicht nur der sofortige Austritt aus der Europäischen Union und dem Euro eine beschlossene Sache, sondern ebenso das Einstellen der Waffenlieferungen an die Ukraine, „mit der Folge, dass Putin das Land dann überrollen wird und wir nicht eine, sondern zehn Millionen Flüchtlinge haben werden“. Klare Absage: Mit „Kriegsverbrechern“ werde die Union niemals koalieren.



Kein gutes Haar ließ Dobrindt an den „Klima-Klebern“, die er als „Straftäter“ und „kriminelle Vereinigung“ bezeichnete. Nur Zerstörung gehe von der Gruppierung aus, Konstruktives kam bislang nicht – und sei auch nicht zu erwarten. Das Beschmieren von Kunstwerken, die Nötigung von Millionen von Menschen, die durch ihre Aktionen daran gehindert werden, in die Arbeit zu fahren, dazu das Eingeständnis der Aktivisten vor den Gerichten selbst, dass man sich nicht beirren lassen, sondern stramm auf diesem Weg weitermarschieren werde: „Was ist das sonst als eine kriminelle Vereinigung?“ Der Staat dürfe sich nicht von einer „Klima-RAF“ auf der Nase rumtanzen lassen.



Technologieverbot und – damit verbunden – Wohlstandsverlust: Das sei das Kennzeichen der Ampel-Koalition, betonte Dobrindt. Die Kette an Ideologien gelte es zu durchbrechen – aus der bürgerlichen Mitte heraus.