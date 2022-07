Dreitägiges Space Cinema in Raisting kam gut an

Von: Ursula Gallmetzer

Das Kino unter freiem Himmel war ein voller Erfolg. © Gallmetzer

Raisting – Festivalstimmung und eine einmalige Kinoleinwand: Das 20. Space Cinema, das von den Pfadfinderfreunden der DPSG – Bezirk Rochus Spiecker e.V. organisiert wurde, war ein voller Erfolg.

Besser hätte es kaum laufen können: Tropische Temperaturen, die strahlend weiße neue Hülle des Radoms und Menschen, die friedlich miteinander eine schöne Zeit verbringen wollten. Am Donnerstag begann das Open-Air-Kinofestival mit der Komödie „Free Guy“. „Der erste Tag war schon gut besucht“, freut sich Moritz Hartmann, Pressesprecher des Vereins, und ergänzt: „Die Stimmung war supergut.“

Zuschauerrekorde gab es am Freitag, als der Disney-Film „Encanto“ vorgeführt wurde. „Der Familientag war der am besten besuchte“, sagt Hartmann. Gut 1 000 Menschen seien es gewesen, schätzt er. Die ausgewiesenen Flächen mit guter Sicht auf die Filmprojektion waren schon lange vor Beginn voll, sodass auch der Platz links und rechts sich rasch füllte. In der Kulisse des Sonnenuntergangs bauten die Zuschauer ihre Lager auf und lauschten Sänger Dimi, der für Kurzweile beim Warten sorgte. Da fanden es die meisten auch gar nicht so schlimm, dass sich vor den Getränke- und Essensständen lange Schlangen bildeten. Bis zum Filmbeginn waren die meisten versorgt und wer noch keine Verpflegung hatte, konnte sich beim Pfadfindernachwuchs, der mit dem Bauchladen durch die Reihen ging, mit Knabbereien eindecken.



Als die Wetterapps Regen prophezeiten, wurde der Film eine halbe Stunde gestoppt, um denjenigen, denen das Risiko zu groß war, nass zu werden, die Möglichkeit zu bieten, abzureisen. Viele taten das auch, sodass das Publikum um mindestens die Hälfte schrumpfte. Glück für die Verbliebenen, denn nun gab es gute Plätze für alle. Vor den kurzen Schauern schützten Schirme, Regenjacken und selbstgebaute Planenkonstruktionen. „Nachts um 3 Uhr hat uns dann doch noch ein Sturm erwischt“, berichtet Hartmann. Doch die Schäden am Lager der Pfadfinder waren schnell beseitigt, sodass es am Samstag mit Star Wars IX weitergehen konnte. Diesmal hielt das Wetter und die rund 500 Gäste genossen die Weltraumschlachten und das Rahmenprogramm davor.



Hartmann ist dankbar, dass alles reibungslos geklappt hat und ist zufrieden darüber, dass der Nachwuchs nun immer mehr Verantwortung übernimmt. Bis zu 30 Ehrenamtliche waren an den drei Tagen aktiv. „Es steht ein Generationenwechsel an. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten“, sagt der Landsberger, der zum Gründungsteam der Veranstaltung gehört, und lacht. Für ihn ist ganz klar: Das Space Cinema hat Zukunft.

