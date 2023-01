Infotag zum Thema „Soziale Landwirtschaft als Chance!“

Von: Antonia Reindl

Kamen auf der Bühne ins Gespräch (v. li.): Doris Kettner, Anni Hindelang, Nikolaus Teixeira, Sigrid von Schroetter, Julia Freisl und Anna Bogner. © Reindl

Landkreis – Der Titel, der diesem Tag überschrieben war, hatte Länge: „Soziale Landwirtschaft als Chance! Erlebnis, Betreuung und Pflege: Zukunftsperspektive für landwirtschaftliche Betriebe“. Der Tag selbst aber war kurzweilig. In Eberfing legte der Maschinenring Oberland mit weiteren Organisatoren über mehrere Stunden hinweg offen, wie facettenreich Soziale Landwirtschaft sein kann. Ein weiteres Standbein für landwirtschaftliche Betriebe, das zwar Herausforderungen und Hürden birgt, aber auch unglaublich viel Bereicherndes.

„Anscheinend ist das Thema wirklich spannend und interessant“, meinte Stephan Palkowitsch, erster Vorsitzender des Maschinenrings Oberland mit Blick auf die rund 50 Gäste. Auf Höfe geblickt, sagte er, dass dort „was ist, das mehr als nur Produzieren ist“. Was er damit meinte, offenbarte sich in einem Podiumsgespräch.

Umstellungsbegleiter Nikolaus Teixeira erklärte, man habe besondere Personen auf die Bühne holen wollen. Diese sah Teixeira nun um sich herum. Anni Hindelang etwa. Auf ihrem Hoimahof in Schöffau ermöglicht sie Menschen mit und ohne Demenz tageweise Besuche, das Erlebnis Bauernhof, Begegnungen, Austausch bei Kaffee und Kuchen. Neben ihr hatte Doris Kettner von der Alzheimer Gesellschaft Lechrain Platz genommen. Ebenfalls auf dem Podium: Anna Bogner, die Kindern aus Wohngruppen, die „alle ihr Päckchen zu tragen haben“, auf einer Alm am Tegernsee den Kontakt mit Natur und Tieren und heilsame Freizeit, ermöglicht. Neben ihr saß Julia Freisl von der Jaudenmühle in Habach, auf deren Areal ein Waldkindergarten betrieben wird. Und zu guter Letzt nahm auch Sigrid von Schroetter von der Tagespflege „Tiefental“ der Nachbarschaftshilfe Seeshaupt, an der Diskussion teil.



Impulse zur Diskussion, die später in vertiefte Projektvorstellungen mündete, lieferte Moderatorin Angela Braun. Sie wollte unter anderem in Erfahrung bringen, warum man sich zu einer ohnehin schon großen Aufgabe eine weitere auf den Hof holt. Es brauche einen Kooperationspartner, betonte Hindelang. Und von Hofseite „die Bereitschaft“. Kettner betonte: „Wir ermöglichen Freiheit – haben aber auch unsere Gäste immer im Blick“. Es brauche ein Konzept, Struktur, betonte Teixeira. „Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man auch noch Pfleger wird.“



„Reich werden wir nicht“, meinte Freisl. Jedoch sei man „annähernd an der schwarzen Null“. Für Bogner sei das Finanzielle „fast keine Herausforderung“, mit ihrer Alm-Freizeit kann sie auf feste Tagessätze setzen. Es heiße Soziale Landwirtschaft, doch für sie müsse es auch ein Zuverdienst sein, meint Hindelang zu ihrem Angebot. „Früher hat man gesagt: Was nichts kostet ist nichts wert“, so die Hauswirtschaftsmeisterin. Mit Blick auf Pflegebauernhöfe verwies Teixeira auf Fördermöglichkeiten, sprach aber auch von einem „Dschungel von Fördermaßnahmen“. Ergo: „Da muss man sich schon auskennen – oder man braucht Glück. Ich glaube, man braucht Glück.“



Auf Höfen ist Demenz freilich kein lebensfernes Thema. Auch Landwirte haben Angehörige mit Demenz, auch sie „müssen mit dem Thema fertig werden“, meinte Kettner von der Alzheimer Gesellschaft Lechrain. So wie etwa Johann Engel. Der Landwirt aus Peißenberg pflegte mehrere Jahre seinen Vater – zuhause, denn er habe ihn nicht „verpflanzen“ wollen. Nicht die einzige Stimme aus den Zuhörerreihen, die Moderatorin Braun erheben ließ. Die Soziale Landwirtschaft „gibt es schon länger“, betonte etwa Theresia Nüßlein von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Aber es seien „einzelne Pioniere“. Daher fände sie es schön, „wenn man aus dem Einzelprojekt-Status bissl rauskommt“. Ursula Fiechtner, Kreisbäuerin von Bad Tölz-Wolfratshausen, realisiert auf ihren Hof in Rothenrain breites ein Angebot für Demenzerkrankte in Kooperation mit Caritas und Seniorenbeirat. Georg Rudolf, der schon so seine Erfahrungen mit der Sozialen Landwirtschaft gemacht hat, kritisierte, dass es „finanziell und bürokratisch ganz große Hürden“ gebe. Inzwischen gebe es Anlaufstellen, berichtete da Teixeira.

