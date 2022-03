Pkw überschlägt sich: Fahrerin wird schwer verletzt

Polizei, Unfall (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Eberfing - Durch eine Unachtsamkeit verursachte ein 61 Jahre alter Fahrzeuglenker am späten Vormittag einen schweren Verkehrsunfall.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Landkreisbürger mit seinem Pkw aus Richtung Eberfing und war in Richtung Haarsee unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße von Marnbach nach Antdorf wollte er diese geradeaus überqueren, übersah jedoch den von rechts kommenden Pkw einer Landkreisbürgerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der 51-Jährigen überschlug sich und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Dabei wurde die Fahrerin so verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden musste. Der Unfallverursacher selber kam mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Pkws entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 23 000 Euro.

Von Kreisbote