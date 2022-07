Eberfing verleiht Schulwald-Initiator eine Auszeichnung

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Dankes-Urkunde und Gemeindemünze überreichte Georg Leis (3.v.r.) an Ulrich Ammer (2.v.r.). Mit auf dem Bild neben Eberfinger Grundschülern: (v.l.) Sabine Ederer, Sonja Bauer (beide Lehrerinnen), Pfarrer Martin Weber, Grundschuldirektor Thomas Eusemann und Marco Walbrecker. © Jepsen

Eberfing – Große Ehre für Prof. Ulrich Ammer: Dem Oberforstrat a. D. wurde von Eberfings Bürgermeister Georg Leis die Gemeindemünze in Silber verliehen. „Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die wir als Gemeinde zu vergeben haben – aber Sie haben sie verdient“, so Leis in seiner Laudatio über den 88-Jährigen.

Ammer, der im Eberfinger Weiler „Eichendorf“ wohnt, war 2011 einer der wesentlichen Initiatoren für das Projekt „Eberfinger Schulwald“. In den Folgejahren hat er es maßgeblich didaktisch begleitet und den Eberfinger Grundschülern und -schülerinnen im Riedholz nahe der Roten Kapelle die Flora und Fauna des Waldes erklärt. Nach elf Jahren ist für Ammer nun Schluss. Er wird den pädagogischen Part im Schulwald nur noch in beratender Funktion begleiten – aus Altersgründen: „Einer meiner Lehrer hat mal gesagt: ‚Du musst aufhören, wenn du noch weißt, dass du aufhören solltest‘“, erklärte Ammer bei seiner offiziellen Verabschiedung im Rahmen eines Waldfestes schmunzelnd.

Für den Senior war der Schulwald immer eine Herzensangelegenheit. Ammer wollte sich nicht nur über die ökologischen Probleme der deutschen Wälder beklagen, sondern die Hintergründe kommunizieren und vor allem die jüngere Generation für die Thematik sensibilisieren. Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wurde deshalb in Kooperation mit der Gemeinde 2011 das Projekt „Eberfinger Schulwald“ ins Leben gerufen: „Der Schulwald ist der Versuch, schon den kleinen Kindern zu vermitteln, wie man es richtig macht. Es geht darum, eine Verbindung zur Natur herzustellen. Dann hat sich unsere Mühe gelohnt“, so Ammer.



Und die Konzeptidee geht bislang voll auf. Es sei ein „Segen“, betonte Leis beim Waldfest, dass die Gemeinde Eberfing einen Schulwald besitze. Im Riedholz würde den Grundschülern Waldpädagogik nicht nur theoretisch, sondern hautnah und praktisch vermittelt: „Die Schöpfung kann man nicht schöner erleben“, schwärmte Leis – und an Ammer gerichtet: „Ohne Sie würde es den Schulwald in der Art und Weise nicht geben. Ihr Herz brennt für den Wald.“ Der Schulwald sei eine absolute „Erfolgsgeschichte“ und längst dem Projektstatus entwachsen: „Er ist ein fester Bestandteil unserer Gemeinde und unserer Grundschule.“



Ganz wichtig: Die Zukunft des Schulwaldes ist auch nach der Ära „Ammer“ gesichert. Künftig werden sich Revierförster Marco Walbrecker und Georg Goldhofer von der Waldbesitzervereinigung um die Betreuung kümmern. Beim Waldfest wurde ein Baumlehrpfad mit 14 verschiedenen Arten eröffnet. Weitere sollen hinzukommen. Vor allem solche Stämme, die dem Klimawandel standhalten können wie zum Beispiel der Speierling. „Die Kinder haben im Wald großen Spaß. Sie werden kreativ und beschäftigen sich sehr schnell selber“, so Walbrecker über seine bisherigen Erfahrungen im Schulwald.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.