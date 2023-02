Eberfings Bürgermeister Georg Leis über die Pläne der Gemeinde

Von: Bernhard Jepsen

Georg Leis spricht über die Pläne seiner Gemeinde in diesem Jahr. © Kreisbote-Archivfoto: Landratsamt

Eberfing - Ein „herausforderndes Jahr“, aber auch eines „mit echter Perspektive“: Das erwartet Bürgermeister Georg Leis (CSU) 2023 für die Gemeinde Eberfing. Eines der wesentlichen Ziele der zur Verwaltungsgemeinschaft Huglfing gehörenden Kommune ist es, im Rahmen der Dorferneuerung endlich in die Umsetzungsphase zu kommen.

Auf der Agenda stehen zum Beispiel größere Projekte wie der Ausbau der Sportplatzstraße (Leis: „Klares Ziel ist, dass heuer der Spatenstich stattfindet“) und der Lückenschluss am Gehweg an der Escherstraße samt Oberflächensanierung der bestehenden Abschnitte. Bei letztgenanntem Projekt hat geholfen, dass der Energie-Konzern Bayernwerk seine Mittelspannungsverkabelung in die Erde verlegt hat. „Das ist uns zupassgekommen“, sagt Leis im Rückblick. Die Behörden konnten nicht mehr aus, weil die Erdverkabelung und der Gehwegbau sinnigerweise in einem Rutsch erfolgen sollten. Die Bauarbeiten werden mit rund 305 000 Euro kalkuliert. 177 000 Euro fließen an Zuschussmitteln aus der Dorferneuerung. An selbiger wird schon seit Jahren gefeilt und konzipiert. „Nun aber wollen wir endlich von der Planungs- in die Umsetzungsphase kommen. Ich bin da sehr optimistisch“, kündigt Leis an. Die Bürokratie und Verzögerungstaktik der für die Dorferneuerung zuständigen Behörden ist den Eberfingern schon lange ein Dorn im Auge: „Irgendwann wird es müßig, etwas immer nur zu planen“, erklärt Leis.

Weitere Akzente will Eberfing in puncto „Energiewende“ setzen. Die 1 500 Einwohner zählende Gemeinde ist die erste Kommune, die im Wirkungskreis der Energiewende Oberland ihr Energiekonzept hat fortschreiben lassen. Bei der Stromversorgung wird der Verbrauch schon heute zu 100 Prozent über erneuerbare Energien gedeckt. „Und wir haben noch ganz viel Potenzial für PV-Anlagen auf den kommunalen Liegenschaften“, so Leis mit Hinweis auf die Dächer des Bauhofs und des Gasthofs Zur Post. „Auch im Bereich der Wärmeversorgung sind wir deutlich besser geworden“, ergänzt Leis. Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung und das angestrebte Solar-Car-Sharing-Angebot sind weitere Projekte im Energiebereich.

Und was wird sich 2023 sonst noch alles in Eberfing tun? In Kooperation mit dem Sportverein steht der Bau eines weiteren Fußballfeldes auf dem Programm, der Hartplatz soll zudem zu einer multifunktionalen Sportstätte ausgebaut werden. Und bezüglich der Grundschule und dem Kinderhaus wird über die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten nachgedacht.



Finanziell steht Eberfing auf grundsoliden Beinen. Die Rücklagen übersteigen die Schulden. Leis spricht von einer „recht guten Ausgangslage“, zumal die hohen Energiepreise bei der Gemeinde aktuell noch nicht durchschlagen, weil sie Langzeitverträge abgeschlossen hat. Bei der Siedlungsentwicklung strebt Eberfing ein flächensparendes Wachstum mit Fokus auf Geschosswohnungsbau und Doppelhäusern an: „Das klassische Einfamilienhaus ist zwar nach wie vor gewünscht, aber kaum noch finanzierbar“, sagt Leis. Auch wenn man sich, wie es der Bürgermeister formuliert, „nicht komplett öffnen“ will, wehrt sich Eberfing nicht gegen Zuzug. Allerdings sollen bewusst Rahmenbedingungen geschaffen werden, die laut Leis „auf Leute abzielen, sich im Dorfleben engagieren“. Derzeit beschäftigt sich der Gemeinderat mit Baulandausweisungen nördlich des Landschaftsweihers und am Badanger.



Und wie geht es mit Leis persönlich weiter? 2026 bei den nächsten Kommunalwahlen wird er nach eigenem Bekunden auf alle Fälle wieder antreten: „Für mich steht fest, dass ich weiter kommunalpolitisch aktiv sein will. Das ist mir ein tiefes Anliegen.“ Doch ob sich Leis für eine vierte Amtszeit als Bürgermeister bewirbt, ist fraglich. Im Hauptberuf ist er als Geschäftsleiter im Landratsamt tätig. Sollte die amtierende Landrätin Andrea Jochner-Weiß abtreten, könnte es für ihn eine Stufe höher gehen. Und Leis ist für eine Kandidatur als Landrat durchaus offen. „Es gab bislang noch keine Gespräche, aber ich schließe es nicht aus“, erklärt er diplomatisch. Sein Vorteil wäre, dass er die Kommunalpolitik von zwei Seiten aus kennen würde – nämlich aus Gemeinde- und aus Landkreissicht.

