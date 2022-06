EC-Karte, Bargeld und Süßigkeiten aus Pkws in Weilheim entwendet

Teilen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der beiden Vorfälle. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / claudiodivizia (YAYMicro)

Weilheim - Nach Angaben der Polizei, wurden möglicherweise durch nur einen Täter in der Nacht von Dienstag, 14. Juni, auf Mittwoch, 15. Juni, zwei Pkw geöffnet.

In einem Fall nutzte der Täter die Tatsache, dass eine Bewohnerin der Hangstraße über Nacht ihren Schlüsselbund samt Pkw-Schlüssel an der Haustür stecken ließ. Dadurch konnte er problemlos das Fahrzeug öffnen und aus diesem Bargeld und eine EC-Karte entwenden. Mit dieser wurden bereits mehrere kleine Einkäufe ohne Verwendung einer PIN getätigt. Hier entstand ein Schaden von insgesamt circa 170 Euro.

Im zweiten Fall gelangte der Täter auf unbekannte Weise in einen in der Parchetstraße geparkten Pkw, der laut dem Geschädigten mittels Fernbedienung verschlossen war. Hier gelangte er lediglich an zwei Kartons mit Süßigkeiten, immerhin im Wert von circa 50 Euro.

Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich unter der Tel. 0881/640-0 mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote