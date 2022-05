Eichenpflanzung in Polling zu Ehren von Joseph Beuys

Von: Bernhard Jepsen

Fleißig gießen war nach der Baumpflanzung angesagt: (v.l.) Heike Friedrich (Baumpatin; Kunst im Regenbogenstadl), Herbert Kellermann, Michael Jarnach, Lothar Müller (Kurator „DASMAXIMUM“), Bürgermeister Martin Pape, Maria Schindelegger und Birgit Löffler (Leiterin des Fachbereichs „Kultur und Heimatpflege“ im Landratsamt Traunstein). © Jepsen

Polling – Baumpflanzungen sind per se nichts Außergewöhnliches. Aber die Eichenpflanzung, die kürzlich in Polling am Kirchplatz über die Bühne ging, war doch eine besondere: Sie erfolgte nämlich zu Ehren von Joseph Beuys.

Der Aktionskünstler, Maler, Bildhauer, Zeichner und Kunstprofessor, der Zeit seines Lebens (1921 bis 1986) als Visionär und Provokateur galt und dessen optische Markenzeichen Anglerweste und Filzhut waren, war selbst ein eifriger Baumpflanzer – natürlich im Rahmen eines Kunstwerks: Die Rede ist vom „7 000-Eichen“-Projekt, das 1982 vom Meister persönlich zur „documenta 7“ initiiert wurde. Beuys pflanzte mit freiwilligen Helfern in den darauffolgenden Jahren 7 000 Bäume zusammen mit jeweils einem begleitenden Basaltstein an unterschiedlichen Standorten in Kassel.

Die Intention des „Landschaftskunstwerks“: Die Eichen sollen eine sich verändernde, lebendige Materie repräsentieren. Sie korrespondieren mit den Basaltstelen als „tote“, sich wenig verändernde Materie. Daraus leitet sich der kunsttheoretische Begriff der „Sozialen Plastik“ ab, deren Anspruch es ist, gestaltend auf die Gesellschaft einzuwirken. Aber was hat das alles mit Polling zu tun?



Seit Kurzem sehr viel. „7 000 Eichen“ blieb nämlich nicht auf Kassel beschränkt – „denn“, wie Beuys einst sagte, „wir wollen ja niemals mit der Pflanzung aufhören“. Das Projekt ging um die Welt, unter anderem nach New York – und jetzt ist es in Polling angelangt.



Aber warum ausgerechnet in Polling? Die Idee dazu kam Pollings Kulturreferent Michael Jarnach 1996 bei einem Besuch in New York, als er an der 548 West 22nd-Street ein Beuys´sches Eichen-Stelen-Paar erblickte. „Schon damals war mir klar: ‚Auch in Polling geht so was‘.“ Und 26 Jahre später war es nun soweit: Gleich neben der Kirchplatz-Brücke an der Abbiegung Richtung Trachtenheim wurde eine Eiche und eine Stele aufgestellt. Der Stein wurde im Steinbruch von Landsburg (Hessen) gehauen, also genau dort, von wo auch die 7000 Original-Stelen stammen. Das Projekt koordinierte die Stiftung „DASMAXIMUM KunstGegenwart“ aus Traunreut, die seit 2015 Beuys´ Projekt weiterführt und die neuen Standorte als zum Original-Werk gehörig zertifiziert.



Maria Schindelegger, die Leiterin des Museums „DASMAXIMUM“ in Traunreut war bei der Baumpflanzung in Polling vom Projektstandort begeistert. Kunst werde auf diese Weise für die Menschen im Alltag sichtbar: „Die Gesellschaft wird damit zum Material der Kunst.“ Genau das, so Schindelegger, sei auch der Grundgedanke der „Sozialen Plastik“: „Jeder einzelne ist durch das Kunstwerk aufgerufen, die Gesellschaft positiv zu verändern und zu gestalten.“



Monsignore Herbert Kellermann gab dem Kunstwerk schließlich den kirchlichen Segen. Der Ruhestandspfarrer spannte bei der Weihe einen Bogen zum weltpolitischen Geschehen: „Frieden ist unser aller Aufgabe“, so Kellermann.

