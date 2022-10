Eigenes Bier für das Lichtkunstfestival Weilheim

Auf dem Lichtkunstfestival in Weilheim gibt es heuer eigens gebrautes Bier. © Privat

Weilheim – Heute startet das Lichtkunstfestival in Weilheim. Erstmalig mit eigens für das Event gebraute Bier.

Zwei Tage lang können Besucher das Festival im Herzen Weilheims erleben. Das Begleitprogramm zum Festivals findet ebenfalls wieder statt.

Wer auf dem Weg zu den verschiedenen Standorten Hunger bekommt, ist ebenfalls bestens versorgt. Am Kirchplatz, dem sogenannten Gastroplaza, sorgen Weilheimer Wirte wieder für Essen und Trinken. Aber auch an der Pöltnerstraße/Ecke Greitherstraße kann eine Pause für einen Imbiss eingelegt werden bevor es weiter zu nächsten Location geht.



An den Ständen sowie in der Galerie ZwischenRaum kann außerdem ein ganz besonderes Getränk erworben werden: das eigene Bier des Festivals. Das „Lichtkunst-Bier“ (hell naturtrüb) bietet der Verein zusammen mit Dachsbräu Weilheim an.

