Ein bayerischer Western-Krimi auf Raistinger Bühne

Von: Dieter Roettig

Action im Raistinger Western-Saloon: Sheriff Jack wird von seiner schwangeren Gattin Ruth abgeholt (rechts), während Chefin Gloria an der Bar mit „Stänkerwilli“ Ärger hat. Auf dem kleinen Bild zaubert er beim Pokern ein Goldnugget aus seinem Stiefel. © Fotomontage: Roettig

Raisting – Endlich wissen wir es: Die Wiege des Wilden Westens lag fünf Kilometer südlich des Ammersees und nicht in Amerika. Im Mittelpunkt Raisting mit seinen tapferen Cowboys und Goldschürfern, die in der legendären Schlacht an der Ammerbrücke die Fischener Apachen und Pähler Sioux besiegen konnten.

So jedenfalls wurde die Geschichte von Erzähler Matthias Fischer neu interpretiert beim Krimi-Dinner im Gasthof Zur Post. Der bayerische Western war die vierte Inszenierung der Theatergruppe des örtlichen Burschenvereins mit der erstaunlich hohen Frauenquote. Gleich fünf theaterbegeisterte Damen haben das Stück „Saloon Gloria“ geschrieben. Darunter Bürgermeister-Gattin Barbara Höck, die auch Regie führt und die resolute Wirtin der Whisky-geschwängerten Kneipe mit den sündigen Séparées mimt.

Geschwängert wurde laut Drehbuch auch tatsächlich. Sheriff Jack (Werner Winkler), regelmäßiger Gast im Séparée mit Chefin Gloria höchstpersönlich, hat seiner Frau Ruth (Karoline Tafertshofer) beim „Abschiedshupferl“ versehentlich das bald sechste Kind beschert. Darum kann er seine Frau doch nicht verlassen und Gloria wirft ihn lautstark aus der Kneipe. Hier sorgt Stammgast „Stänkerwilli“ (Manuel Tafertshofer) laufend für Ärger, wofür er schon mal eine Schnapsflasche über den Kopf bekommt – natürlich nur aus Zuckerguss. Die Barmädels Lilly (Margit Bräu) und Betty (Petra Seelos) verwöhnen die Gäste nicht nur kulinarisch, während Burschenverein-Vorsitzender Alexander Perchtold als Falschspieler am Piano und am Pokertisch den Harmlosen spielt. Obwohl sein Steckbrief aushängt und er in die Sheriff-Gattin Ruth samt dickem Bauch unsterblich verliebt ist.



Kein Western ohne rauchende Colts und einem Mordopfer, das von den Gästen zu erraten war. Die meisten tippten auf den „Pianoman“, der mit „Spiel mir das Lied vom Tod“ das furiose Finale einleitete. Sogar ein Happy End war darunter, als Goldsucher Billy-Boy (Johann Braun) seiner Bardame Betty einen Heiratsantrag machte.



Nicht nur die detailverliebte Bühnenkulisse von Martin Schuster sorgte für echte Westernstimmung. Einige Szenen wie die Pokerrunde wurden mitten im Publikum gespielt. Sogar aus den Saalfenstern stürmten die Cowboys und ein Cowgirl (Claudia Ehardsberger) und verjagten die Pähler Sioux, die mit Gebrüll den Saloon überfallen wollten. In den Theatersaal mit Steckbriefen, unter anderem von Starkoch und Steuersünder Alfons Schuhbeck, ging es natürlich über die obligatorische Flügelschwingtüre. Zwischen den Akten zauberte die „Post“-Küche ein Drei-Gänge-Menü auf die Tische.



Das Publikum im Saal, der übrigens sage und schreibe 53 Minuten nach Start des Kartenvorverkaufs restlos ausgebucht war, erlebte einen höchst vergnüglichen Abend mit einer rasanten Inszenierung. Lang anhaltenden Beifall gab es für die starken Darsteller, die sich hintersinnig, spitzfindig und mit bayerischem Western-Jargon geradezu die Seele aus dem Leib spielten.



Die nächsten Aufführungen am 14. und 15. April sowie am 7. und 17. Mai sind übrigens auch schon ausverkauft. Bei diesem Zuspruch überlegt sich der Burschenverein, ob man nicht noch ein paar Termine dranhängen sollte.

