„Zentrales Bürgerfeuerwerk“ in Polling?

Von: Bernhard Jepsen

Bald ein gemeinsames Feuerwerk: Die Gemeinde Polling will prüfen, ob ein zentrales Bürgerfeuerwerk möglich ist. © Tzido/PantherMedia

Polling – Im Klosterdorf hat die „Initiative gegen privates Silvesterfeuerwerk“ in relativ kurzer Zeit über 500 Unterschriften gesammelt. Trotz des breiten Rückhalts in der Bevölkerung wird sich die Kernforderung nach einem generellen Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel allerdings nicht umsetzen lassen. Der einfache Grund: Die gesetzlichen Regelungen lassen dafür keinen Spielraum

Die einen empfinden sie als schöne Tradition, die anderen als pure Zumutung. Am Sinn und Zweck von Silvesterfeuerwerken scheiden sich die Geister. Kritiker verweisen auf die Umweltverschmutzung und hohe Feinstaubbelastung. Hinzu kommt die Beeinträchtigung für die Tierwelt.



Die „Initiative gegen privates Silvesterfeuerwerk“ kommt deshalb zu einem eindeutigen Schluss: Die Knallerei ist „nicht mehr zeitgemäß“. Die Resonanz auf die Initiative, so schreiben Elisabeth Geppert und Andrea Eichberger als Vertreterinnen in einer Pressemitteilung, sei „unglaublich groß“ gewesen. „Bis auf ein paar wenige Menschen waren die Bürgerinnen und Bürger sofort bereit, auf einer Liste gegen privates Feuerwerk zu unterschreiben. Die allermeisten von ihnen waren voll des Lobes, dass endlich jemand das Problem ‚Silvesterfeuerwerk‘ angeht.“



Auch der Pollinger Gemeinderat lobte die Initiative für ihren Vorstoß. Gleichwohl konnte das Gremium keinen Beschluss für ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester verabschieden. „Das geben die Gesetze einfach nicht her“, erklärte Rathaus-Geschäftsleiter Walter Hildebrandt in einer Ratssitzung im Mai.



Ganz neu ist die Thematik in Polling nicht: Vor rund 25 Jahren hat die Gemeinde unter anderem aus Brandschutzgründen bereits Schutzzonen respektive Sperrgebiete für das Zünden von Feuerwerkskörpern ausgewiesen, zum Beispiel an historischen Gebäuden wie der Stiftskirche und den Klosterbauten. „Wir sollten schauen, ob wir den Gürtel nicht weiter schnallen können“, schlug Stefan Loy (WGP) im Gemeinderat vor. Die Rathausverwaltung soll demnach prüfen, ob die Zonen räumlich ausgedehnt werden können. Auch der zeitliche Korridor, in dem Feuerwerke erlaubt sind, soll im Bedarfsfall limitiert werden.



Ein sensibles Thema

Auch wenn sich im Gemeinderat ein klarer Meinungstenor gegen private Silvesterfeuerwerke ergab, merkte man bei der ein oder anderen Wortmeldung, dass es sich um ein sensibles Thema handelt. Bürgermeister Martin Pape (CSU) verlas ein Schreiben, das als Reaktion auf die Unterschriftenaktion an die Rathausverwaltung adressiert war: „Es gibt auch eine Gegenmeinung“, berichtete der Rathauschef. In dem Schreiben – die Identität des Verfassers nannte Pape in der Sitzung nicht – ist unter anderem von „Verbotsfetischismus“ die Rede. „Wir wollen nicht die absoluten Spaßverderber sein, sondern das Ganze für alle lebenswerter gestalten“, betonte indes Hildebrandt. Robert Erhard (UWPEO) richtete zudem einen Appell an die Bevölkerung, „eigenverantwortlich zu handeln“. Klaus Hecker (WGP; „Ich habe auf der Liste der Initiative unterschrieben“) plädierte außerdem für mehr Aufklärung in puncto „Feuerwerksproblematik“: „Idioten wird es immer geben. Aber oft ist es auch ein Nichtwissen.“



„Spaßverderber“ will übrigens auch die Initiative nicht sein – im Gegenteil. „Als Alternative könnten sich viele ein einziges Feuerwerk um Mitternacht von unserem am Ort ansässigen Pyrotechniker vorstellen. Das Feuerwerk könnte durch Spenden von Pollinger Bürgerinnen und Bürger finanziert werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Initiative.



Mit dem „am Ort ansässigen Pyrotechniker“ ist Martin Hellmuth gemeint. Der meldete sich als Besucher im Gemeinderat zu Wort. Seine Botschaft: „Das Müllaufkommen bei großen, professionellen Feuerwerken ist minimal.“



Die Rathausverwaltung wird nun prüfen, ob ein „zentrales Bürgerfeuerwerk“ organisiert werden könnte. Das, so die Hoffnung, könnte die Anzahl der privaten Feuerwerke deutlich reduzieren und einen gemeinsamen Treffpunkt in der Silvesternacht schaffen. Laut der Initiative würden sich damit auch „positive Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl“ ergeben.