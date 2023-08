Ein Jahr soziales Engagement in Argentinien wartet auf Peißenberger

Von: Stephanie Novy

Teilen

Santiago del estero in Argentinien ist für ein Jahr das neue Zuhause von Michael Härtle. © Foto: PantherMedia/julioricco

Peißenberg – Das Abi in der Tasche. Und jetzt? Der Peißenberger Michael Härtle hat sich dazu entschieden, für ein Jahr ins Ausland zu gehen. In Argentinien will er sich sozial engagieren und unvergessliche Momente sammeln.

Im September ist es so weit. Dann wird der 19-Jährige zusammen mit einer Freundin ins Flugzeug nach Südamerika steigen. Das Ziel: Oratorio in Santiago del Estero. Dort erwartet ihn eine Einrichtung der Salesianer Don Boscos, wo er sein freiwilliges soziales Jahr verbringen wird. In dem dortigen Wohnheim leben Kinder von sechs Jahren bis zum jungen Erwachsenenalter. Sie kommen oft aus „schwierigen Familienverhältnissen“, wie es der 19-Jährige beschreibt. Auch seien sie von Armut bedroht. Seine Aufgabe wird es sein, Nachhilfe zu geben, Ausflüge zu planen, Projekte auf die Beine zu stellen, das Weihnachtsfest organisieren und einiges mehr. Letztlich, so Härtle, ginge es darum „Zeit zu schenken“.



Eigenen Horizont erweitern

Sicherlich kann der Peißenberger damit viel Gutes bewirken. Aber auch er selbst wird davon profitieren. Härtle sieht einer „unglaublichen Erfahrung“ entgegen und hofft, sich auch selbst weiterzuentwickeln. „Man kann, glaube ich, viel über sich selbst erfahren, aber auch andere Kulturen kennenlernen.“ Letzteres wird wahrscheinlich besonders spannend, da der 19-Jährige noch nie in Südamerika war. Er hat sich Argentinien ausgesucht, weil er in ein spanisch-sprechendes Land wollte. Ein Jahr Schul-Spanisch sollten für den Anfang reichen, wobei es wahrscheinlich nicht lange dauern wird, bis er die Sprache fließend spricht.



Michael Härtle freut sich auf seine Zeit in Argentinien. © Novy

Bevor es nach Argentinien geht, gilt es jetzt noch letzte Vorbereitungen zu treffen. Eine Art Workshop der Salesianer Don Boscos hat ihn und 18 weitere junge Menschen in Benediktbeuern bereits auf ihren Auslandsaufenthalt vorbereitet. Kulturschock überwinden, mit schwierigen Situationen umgehen, ... es kommt einiges auf die jungen Menschen zu.



Ein bisschen Zeit hat Härtle noch, um seine Spanisch-Kenntnisse aufzufrischen und seine Packliste abzuarbeiten. Und dann geht es auf ins Abenteuer.

Spenden Wer die Arbeit von Michael Härtle in Argentinien unterstützen möchte, kann für das Projekt der Salesianer spenden.

Spendenkonto

Don Bosco Mission

Liga Bank München

IBAN DE66 75090300 0102 1418 76

Verwendungszweck: Michael Härtle, Spendencode S23VB005