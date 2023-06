Ein Stück Weilheimer Geschichte: Archäologische Grabungen in der Hofstraße

Von: Stephanie Novy

Teilen

Archäologe Stefan Mühlemeier steht dort, wo sich früher einmal ein Grubenhaus befunden hat. © Novy

Weilheim – Unscheinbar sieht die Fläche aus, auf der die Bader Stuben in der Altstadt einmal stand. Als Laie würde man sagen: nichts als Steine. Aber Archäologe Stefan Mühlemeier kann von so viel mehr berichten. Er hat weitere Teile des Puzzles über die Stadtgeschichte gefunden – und die reichen rund 1 000 Jahre zurück.

In der Hofstraße wurde bei Bauarbeiten ein Bodendenkmal entdeckt. Wo einst die Gaststube stand, lassen sich nun Relikte aus vergangenen Zeiten entdecken. Zum Beispiel die Überreste einer Latrine, die in einer Ausgrabung zu sehen ist. Zumindest vermutet Archäologe Mühlemeier, dass es sich um eine Latrine handelt. Es könnte auch eine Zisterne oder ein Brunnen sein. Allerdings hält der Experte das für unwahrscheinlich, weil so mitten im Stadtzentrum kaum sauberes Wasser gewonnen werden konnte. Letztlich kann nur eine Bodenprobe einwandfrei feststellen, was es war. Martina Pauli, Gebietsreferentin Oberbayern/München für Bodendenkmalpflege beim Landesamt, möchte sichergehen, dass die Proben entnommen werden, denn: Handelt es sich tatsächlich um eine Latrine, könnten sich Rückschlüsse über die Ernährung der Menschen ziehen lassen.



Zahlreiche Scherben erzählen von der langen Geschichte der Stadt Weilheim. © Novy

Ein ebenfalls interessanter Fund ist eine größere Fläche, die wohl mal von Tuffstein umgeben war. Es ist ein Grubenhaus, das vermutlich als Werkstatt diente. Das Besondere ist, dass das Gebäude nicht ebenerdig ist. Stattdessen hat man damals eine Grube ausgehoben und dort ein Dach draufgesetzt.



Hier wurden auch zahlreiche Scherben von verschiedenen Gefäßen entdeckt. Die Fertigung, Glasur und auch die Farbe erzählen dabei ihre eigene Geschichte. Mühlemeier kann daran erkennen, wie alt die Scherben sind. Der Archäologe spricht davon, dass einige der Gefäße wohl vor rund 1 000 Jahren angefertigt wurden.



Ob sich noch mehr unter der ehemaligen Bader Stuben findet und welche Rückschlüsse das alles auf die Stadtgeschichte ziehen lässt, wird sich noch herausstellen. Mühlemeier ist noch eine Weile beschäftigt mit den Grabungen. Zudem muss alles sorgfältig dokumentiert werden.



Die gefundenen Scherben, der Tuffstein und was sonst noch ans Licht kommen mag, ist rechtlich das Eigentum von Miriam und Peter Pawlitzek. Die beiden haben 2017 die Gaststube gekauft und kommen auch für die Kosten der archäologischen Grabung auf. Gebietsreferentin Pauli hofft, dass das ein oder andere Stück der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Vielleicht auch im Stadtmuseum Weilheim.