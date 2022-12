Ein Urgestein der Kommunalpolitik: Rainer Schweiger mit 81 Jahren verstorben

Von: Bianca Heigl

Immer präsent und mittendrin im Weilheimer Stadtgeschehen, so kannte man Rainer Schweiger (Mitte), hier anlässlich der Volksfesteröffnung 1997 mit dem damaligen Bürgermeister Klaus Rawe (links) und Stadtratskollege Fritz Bentenrieder. © Heigl

Weilheim – Im Alter von 81 Jahren verstarb in der vergangenen Woche Rainer Schweiger. Mit ihm verloren die Kreisstadt und der Landkreis ein Urgestein der Kommunalpolitik. Schweiger prägte lange Jahre in Stadtrat und Kreistag sowie als Vize-Landrat die Geschicke Weilheims und des Landkreises entscheidend mit.

50 Jahre gehörte Schweiger der Weilheimer CSU an und kam 1976 erstmals als Nachrücker in den Weilheimer Stadtrat – und wurde immer wieder gewählt, immer mit einem der besten Stimmergebnisse. 2011 zog er sich nach 35 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus der Stadtratsarbeit zurück und konnte dabei auf eine lange Liste von Funktionen zurückblicken. So war er Fraktionsvorsitzender, in Ausschüssen und Gremien, als Referent für Sport, den Dietlhofer See, die Senioren und das Bürgerheim aktiv. Als Dank gab es eine Ehrenurkunde und die selten verliehene Goldmünze der Stadt sowie einen Jubiläumsbierkrug. Für ihn – so betonte er damals – sei es „Ehre und Pflicht“ gewesen, sich für die Bürger seiner Heimatstadt zu engagieren.

Von dem gleichen Pflichtbewusstsein und Engagement als echter Volksvertreter war auch seine Kreistagsarbeit geprägt, die er 1996 aufnahm. In einer Kampfabstimmung gegen Inge Hecht obsiegte er gleich bei der Wahl zum Vize-Landrat von Luitpold Braun, ein Amt, das er zwölf Jahre lang innehatte. 2014 beendete er auch seine Kreistagstätigkeit. Bereits 2006 war sein überragender Einsatz mit der Medaille in Bronze für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung gewürdigt worden. Zudem wurde er zum Träger des goldenen Ehrenrings des Landkreises Weilheim-Schongau ernannt.

Und dabei blieb Schweiger stets der „Oberstadtler“, der nie die Bodenhaftung verlor und auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bürger hatte. Eine ganz unbürokratische Anlaufstelle für Anliegen aller Art war dabei auch immer sein Geschäft in der Oberen Stadt, in dem der gelernte Schmiedemeister Fahrräder, anfangs auch Motorräder und später Rasenmäher, verkaufte und reparierte.



37 Jahre an seiner Seite war bei all dem stets seine zweite Frau Karin, die zwei Kinder mit in die Ehe brachte, sodass es zusammen mit seinen drei Kindern auch zuhause turbulent zuging. Wenn all sein Engagement Zeit dafür ließ, war der leidenschaftliche Sportler auch gern beim Fußballspielen, Radeln oder Skifahren. Und den beschaulichen Ausgleich schafften die Spaziergänge mit seinem Dackel.



Nach einem Schlaganfall vor rund einem Jahr erholte er sich nicht mehr. Seine letzte Station war das Bürgerheim Weilheim, für das er sich nicht nur als Stadtrat, sondern auch später noch über den Förderkreis eingesetzt hatte. Hier wurde er bis zu seinem Tod in der letzten Woche gepflegt. Die Trauerfeier für Schweiger findet am Freitag, 16. Dezember, um 13 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Die Beerdigung im Anschluss ist dem engen Familienkreis vorbehalten.

