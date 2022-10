Eine Genügsame Jubilarin: Peißenbergerin feiert 100. Geburtstag

Von: Ursula Gallmetzer

Am liebsten verbringt Irma Hinträger Zeit mit ihren Urenkeln. Die kamen natürlich auch, um gemeinsam mit ihr den 100. Geburtstag zu feiern. © Gallmetzer

Peißenberg – Sie ist eine der ältesten Peißenbergerinnen: Am Wochenende feierte Irma Hinträger ihren 100. Geburtstag und blickte gemeinsam mit ihrer Familie auf ein erfülltes Leben zurück.

Irma Hinträger ist eine genügsame Frau. „Ich habe alles, was ich brauche“, sagt sie. Deshalb hatte sie auch keine Wünsche zum Geburtstag. Das Schönste ist für sie ohnehin, wenn sie ihre Familie um sich hat – vor allem die Urenkel, die sie gerne umsorgt.

Mit Kindern konnte die Jubilarin ohnehin schon immer gut umgehen. Aufgewachsen ist sie auf dem elterlichen Hof in Obermühlhausen im Landkreis Landsberg als eins von 14 Geschwistern. Bereits als Fünfjährige kümmerte sie sich um die Babys, wenn die Mutter auf dem Feld war. Auch im Haushalt übernahm sie schon früh zahlreiche Aufgaben – lernte Kochen und Nähen.



Die Lehre zur Schneiderin war zu teuer, daher setzte Hinträger ihre hauswirtschaftlichen Fähigkeiten anderweitig ein. Mit 17 Jahren begann sie ihren Dienst in einer Küche in Ottobeuren, ging dann mit den Gutsherrschaften gemeinsam nach Castell in Franken. Dort gefiel es der jungen Frau gut. Sie kochte, bügelte und bekam auch sonst immer mehr Verantwortung. Doch der Vater in Obermühlhausen fürchtete um seine Tochter, als im Krieg Bomben auf Würzburg und Nürnberg fielen und sie kehrte zur Familie zurück. „Mich reut es bis heute, dass ich nicht geblieben bin“, gesteht Hinträger.

Doch auch zurück in der Heimat fand sie ihr Glück. Kurz vor ihrem 21. Geburtstag heiratete sie Ehemann Paul – das ging erst nach Genehmigung des Vaters. Doch da dieser den Bergmann als gute Partie einschätzte, fand die Heirat statt. Der künftige Lebensmittelpunkt wurde in einer Bergwerkswohnung in Peißenberg aufgebaut, in der Hinträger bis heute lebt.



Ihr gesamtes Leben ist von viel Arbeit geprägt. Ob im Erholungslager für Kinder in der Sulz, bei einer Schneiderin, als Zugehfrau einer Schriftstellerin oder in einer Drechslerei: Sie wollte immer etwas zu tun haben. „Ich mag Leute um mich rum“, erklärt sie. Daher übernahm sie lange Zeit die Busaufsicht der Schulen in Wörth. Außerdem war sie eine der beliebtesten und zuverlässigsten Putzfrauen bei der Gemeinde – kümmerte sich um die Sauberkeit in der Wörther Turnhalle und immer wieder auch im Rathaus.



Sauberkeit und Ordnung sind ihr bis heute wichtig. Ihre Wohnung putzt sie täglich und auch den Rest des Haushaltes – vom Bügeln bis zum Kochen – erledigt sie alleine. Lediglich einkaufen gehen möchte sie seit Corona nicht mehr selbst. Das übernimmt nun Tochter Hildegard, die gleich nebenan wohnt. Auch die drei Enkelinnen kommen gerne und die vier Urenkel freuen sich, wenn die Uroma sie verwöhnt – am liebsten mit Pudding, Pfannkuchen und Karamalz.

Viel Aufhebens wollte die bescheidene Jubilarin um ihren Geburtstag nicht machen. Sie mag keine ausschweifenden Feiern. Das war schon immer so, denn Geburtstage wurden in ihrer Kindheit nicht gefeiert, dafür Namenstage. „Dann gab es immer einen Gugelhupf und manchmal auch Socken oder Unterwäsche von der Taufpatin“, erinnert die Peißenbergerin sich zurück.



Der 100. Geburtstag wurde mit der engsten Familie im Gasthaus zur Post gefeiert. Später besuchte dann Bürgermeister Frank Zellner das Geburtstagskind zu Hause. Ihm verriet sie ihren Trick, um fit im Alter zu sein – geistig wie auch körperlich: „Immer in Bewegung bleiben. Immer etwas tun und nicht einfach faul rumsitzen.“

