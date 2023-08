Einladung zum PARK(ing) Day: „Wir in Weilheim“ will mit Bürgern ins Gespräch kommen

Von: Bianca Heigl

Ein Teil der Organisatoren des PARK(ing) Day stellte die Aktion am Schauplatz des Geschehens vor: Raphaela Kergl (v. li.) mit Sohn Theo, Joachim Michel, Brigitte Gronau, Felix Henkel, Martin Heinz und Bernhard Kerscher. © Heigl

Weilheim – Sie suchen nach einem guten Weg: „Wir in Weilheim“ ist eine parteiungebundene Initiative, die sich selbst ein großes Ziel gesteckt hat: „Wir wollen die berechtigten Interessen von allen Menschen, die in und um Weilheim leben, Anwohnern und Gewerbetreibenden in der Altstadt sowie Menschen, die nach Weilheim pendeln oder uns besuchen, in Einklang bringen“, so kann man in einem Positionspapier der Initiative lesen.

Mit der Beteiligung am internationalen PARK(ing) Day am Freitag, 15. September, von 10 bis 16 Uhr, suchen die Initiatoren nun das Gespräch mit den Bürgern.



An diesem Tag wird sich einiges tun in der Pöltnerstraße, der Ledererstraße und am Kirchplatz. Einige Parkplätze sowie die komplette Ledererstraße werden hierzu gesperrt und bekommen so eine neue Funktion – als Veranstaltungsfläche. Ob Schach, Info-Stände verschiedener Agenda-Arbeitskreise, Lesebereich, Skater-Platz oder Musikbühne – viele Aktionen sollen zeigen, wie viel Potential für Lebensqualität in der Weilheimer Innenstadt steckt. Auch der Klimastreik wird an diesem Tag am Kirchplatz mit von der Partie sein. „Damit wollen wir die Qualität der Innenstadt ins Bewusstsein der Menschen rücken“, so Felix Henkel vom Organisationsteam. „Dabei ist es uns wichtig, Kontakt mit allen zu haben, ob Anrainer oder Einkäufer, ob Weilheimer oder Besucher. Wir wollen niemanden verschrecken, sondern mit allen über mögliche Ideen ins Gespräch kommen.“ Und Brigitte Gronau, die ebenfalls in der Organisation mitarbeitet, ergänzt: „Rücksicht macht die Wege breiter, sagt ein Sprichwort. Deshalb ist uns das Miteinander ein besonderes Anliegen.“



Ideen für neue Wege hat „Wir in Weilheim“ bereits mit rund 50 Interessierten in 14 Treffen diskutiert. „Wir könnten uns ein italienisches Modell vorstellen, also eine Sperrung der Straßen nach Ladenschluss“, erläutert Felix Henkel. Auch mehr Grün in der Stadt wäre nach Meinung der Initiatoren wünschenswert. Mit ein Auslöser für die Gründung der Initiative war die gescheiterte Sperrung der Admiral-Hipper-Straße. „Da waren einfach nicht alle einbezogen“, so Henkel. So einen Fehler will die Initiative nicht wiederholen, weshalb sie auch bereits eine Info-Runde durch die Geschäfte der vom PARK(ing) Day betroffenen Straßen gedreht hat. „Das Feedback war mit wenigen Ausnahmen sehr positiv“, freute sich Brigitte Gronau. Und auch die Verkehrssicherheit, gerade für Kinder und Senioren, will man im Blick behalten.



Der Weilheimer PARK(ing) Day wurde mit allen zuständigen Behörden abgestimmt und als Versammlung genehmigt.



Alle weiterführenden Informationen findet man auf der Homepage der Initiative unter www.wir-in-weilheim.de