Einsätze der Sicherheitswacht Weilheim und Peißenberg

Die Polizei ist dankbar für das Engagement der Sicherheitswacht. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Benri185

Weilheim/Peißenberg - Die Ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sicherheitswacht Weilheim und Peißenberg waren in letzter Zeit verstärkt tätig.

Kürzlich kam es im Unteren Graben in Weilheim zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei kam eine 80-jährige Weilheimerin dort aus unbekannter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Sturz. Die zufällig auf ihrem Streifengang in der Nähe befindlichen Ehrenamtlichen der Sicherheitswacht Weilheim kümmerten sich als Ersthelfer um die gestürzte Dame und sicherten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten die Unfallstelle ab. Durch die tatkräftige Unterstützung der Sicherheitswacht konnte der Unfall zügig aufgenommen und bearbeitet werden. Die Dame wurde schließlich mit Verdacht auf eine Gehirnblutung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht.

Weiter nahmen sie die Mitteilung einer Peißenbergerin entgegen, der ihr Fahrrad geklaut wurde. Das türkise Damenrad mit tiefem Einstieg, einem Korb vorne und hinten einem Netz wurde der Mitteilerin am Nachmittag des 12. August gestohlen. Die Dame wird den Diebstahl bei der Polizeiinspektion Weilheim zur Anzeige bringen. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht hielten auf ihrem Streifengang die Augen nach diesem Fahrrad offen, konnten es jedoch leider nicht auffinden.

Gegen 18 Uhr wurden sie dann zu einem Einsatz auf der B2 bei Wielenbach beordert. Dort würde ein Mann im Straßengraben liegen. Letztlich konnte der Mann angetroffen und der ebenfalls hinzugerufenen Polizeistreife übergeben werden. Er war lediglich auf Wanderschaft und hatte eine kurze Pause eingelegt.

In Peißenberg wurde durch die Sicherheitswacht ein Fahrzeug beobachtet, dass Nähe der Tiefstollenhalle eine gesperrte Straße befuhr. Der Fahrer wurde durch die Mitarbeiter der Sicherheitswacht angesprochen und auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Er verließ dann sogleich die gesperrte Straße.

An der Ammer zwischen Peißenberg und Weilheim konnte dann eine größere Gruppe Jugendlicher die dort feierten festgestellt werden. Durch die Ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sicherheitswacht wurde das Gespräch gesucht und auf die bestehende Müllproblematik hingewiesen. Die Gruppe sicherte zu, ihren Müll nach Feierende wieder mitzunehmen.

Die Polizei ist dankbar für diese Unterstützung: „Die Sicherheitswacht ergänzt die Arbeit der Polizei in wertvoller Weise. Mit ihrer sichtbaren Präsenz stärkt sie das Sicherheitsgefühl jedes Einzelnen und ist vermehrt dort tätig wo es zu Problemen beziehungsweise Feststellungen von Bürgerinnen und Bürgern kommt.“

