Krankenhäuser Weilheim und Schongau: Elektive Eingriffe nur eingeschränkt möglich

Die zuletzt bis 18. März befristeten Anordnungen werden bis einschließlich 2. April verlängert. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / chanawit

Landkreis – Vor dem Hintergrund einer anhaltend hohen Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie hat die Regierung von Oberbayern 76 Kliniken im Regierungsbezirk dazu verpflichtet, unter medizinischen Aspekten aufschiebbare stationäre Behandlungen weiterhin auszusetzen. Betroffen sind auch die Krankenhäuser Weilheim und Schongau.

Die seit November 2021 geltenden und zuletzt bis 18. März befristeten Anordnungen werden für die 57 oberbayerischen Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhäuser als auch für 19 weitere Kliniken, die zuvor Covid-19-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten, bis einschließlich 2. April verlängert.

Ausnahmen für diese „elektiven Eingriffe“ können nach wie vor in Abstimmung mit den für die jeweilige Region zuständigen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung zugelassen werden, sofern die dadurch in Anspruch genommenen Betten innerhalb von 48 Stunden insbesondere für einen möglichen erhöhten Bedarf an Notfallbehandlungen wieder zur Verfügung stehen.



Um stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, bleiben die Anordnungen weiterhin notwendig, heißt vonseiten der Regierung: Seit Anfang März steigen die Inzidenzen erneut an und liegen in den oberbayerischen Städten und Landkreisen über 1 000, in einigen sogar über 2 000.



Im Bereich der Normalpflegebetten ist gleichzeitig die Zahl der Neuaufnahmen von Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose Covid19 signifikant angestiegen. Darüber hinaus bleibt die Personalsituation angespannt: Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen der Krankenhäuser können krankheitsbedingt, wegen eigener Quarantäne oder zu betreuenden Familienangehörigen ihren Dienst nicht ausüben. Dieser Umstand führt weiterhin zu spürbaren Auswirkungen auf die Dienstplangestaltung.



Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen bleiben von der Anordnung weiterhin nicht berührt. Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden jeweils die behandelnden Ärzte. Sollten aufgrund der Anordnungen bereits geplante Behandlungen abgesagt werden müssen, werden die betroffenen Patient*innen von den jeweiligen Krankenhäusern entsprechend informiert.

Von Kreisbote