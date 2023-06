Einweihung der neuen Hauptstraße in Haunshofen gebührend gefeiert

Wieder freie Fahrt: Gemeinsam mit Altbürgermeister Korbinian Steigenberger (links), Bürgermeister Harald Mansi (Mitte) und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (2.v.re.) eröffnete das ALE Oberbayern, vertreten durch Projektleiter Johannes Mühlbauer (rechts) und Abteilungsleiterin Monika Hirl (2. v.li.), die Hauptstraße. © Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern

Wielenbach-Haunshofen – Mit einer starken Dorfgemeinschaft kann man alles schaffen – das wissen auch die Menschen in Haunshofen, dem Ortsteil der Gemeinde Wielenbach. Gemeinsam mit der Gemeinde, dem Staatlichen Bauamt Weilheim und dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberbayern wurde die Ortsmitte rundum erneuert: Die Kreisstraße im Bereich der Ortsdurchfahrt wurde saniert, Gehwege entlang der Kreisstraße und der Bahnhofstraße angelegt und ein einladender Ortskern mit Dorfplatz, Wirtsgarten und Vereinsstadl geschaffen.

Bei einer großen Feier mit Festgottesdienst und Blasmusik, zu der Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Wielenbachs Bürgermeister Harald Mansi und das ALE eingeladen hatten, ließ man das Erreichte noch einmal Revue passieren. „Viele haben an einem Strang gezogen und gemeinsam etwas geschaffen“, so Projektleiter am Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern, Johannes Mühlbauer.



Angefangen hatte alles im Jahr 2016 mit dem Plan des Staatlichen Bauamtes, die Kreisstraße WM 28 zu sanieren. Es dauerte jedoch nicht lange, da kamen viele weitere Ideen im Dorf auf, um die Ortsmitte wieder lebenswerter zu gestalten. Die Umsetzung ging jedoch nicht von heute auf morgen: Viele Gespräche mit Grundstückseigentümern bezüglich der Gehwege waren nötig.



Die Idee für eine neue und attraktive Ortsmitte kam von Altbürgermeister Korbinian Steigenberger und den damaligen Vorständen der Teilnehmergemeinschaft. „Das Projekt wäre ohne die Beharrlichkeit des Gemeinderats und dem überaus großen ehrenamtlichen Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Haunshofen nicht möglich gewesen“, so Mühlbauer in seiner Rede. Insgesamt 1,38 Millionen Euro wurden in die neue Ortsmitte und weitere Maßnahmen der Dorferneuerung investiert. Das Amt für Ländliche Entwicklung übernimmt rund 65 Prozent dieser Kosten.