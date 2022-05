Einweihung der neuen Berufsschule Weilheim: Markus Söder war Ehrengast

Von: Bianca Heigl

Teilen

Diese Tafel mit einem Zitat von Ignaz Anton Demeter, die von Ministerpräsident Söder und Landrätin Jochner-Weiß enthüllt wurde, ziert künftig das Schulhaus. © Heigl

Weilheim – Er hatte das Versprechen beim Spatenstich gegeben, jetzt wurde es eingelöst: Ministerpräsident Markus Söder war Ehrengast und Festredner bei der Einweihung der neuen Berufsschule Weilheim am Narbonner Ring. Und er sah das Fest in keinem Widerspruch zur derzeit angespannten Weltlage: „Wir denken auch in schönen Stunden an andere. Aber junge Menschen brauchen Perspektiven für die Zukunft und deshalb ist ein solches Einweihungsfest auch ein Zeichen der Hoffnung!“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß konnte zur Feier im Berufsschulneubau in Weilheims Norden zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt, die Landtagsabgeordneten Susann Enders, Harald Kühn und Andreas Krahl, Bezirksrätin Alexandra Bertl sowie viele ehemalige und amtierende Kreisräte, Bürgermeister aus dem ganzen Landkreis, Weilheims Bürgermeister Markus Loth und Vertreter der Weilheimer Stadtrates. Sie freute sich, das Weilheim nun „eine der modernsten Berufsschulen Deutschlands“.

Ministerpräsident Söder hielt dann eine Festansprache, die auch mit Selbstironie aufwarten konnte. So stamme er selbst aus einem handwerklich geprägten Elternhaus, allerdings sei nach einem Praktikum im väterlichen Betrieb festgestanden, dass er zwei linke Hände habe. „Mein Vater meinte, dafür hätte ich aber ein großes Mundwerk, sodass ich Pfarrer oder Politiker werden sollte.“ Zum Pfarrer habe es dann aber moralisch nicht gereicht.



Söder kritisierte, dass hierzulande der Stellenwert der beruflichen Bildung nicht hoch genug angesiedelt sei: „Der Master ist ganz nett, aber der Meister ist mindestens genauso wichtig.“ Zumal die ganze Welt Deutschland um die duale Ausbildung beneide. Deshalb forderte er mehr Respekt für Mittelstand, Familienbetriebe und das Handwerk.



Jochner-Weiß machte er das Kompliment, sie sei „genau die richtige Mischung“. Da werde bei Zusammentreffen immer Wohlfühlatmosphäre geschaffen, um dann die Probleme aufzuzeigen, für die der Landkreis Unterstützung vom Staat braucht. „Der Kämmerer hier lacht die ganze Zeit, das liegt in erster Linie an der Landrätin. Danke, liebe Andrea, was du für deine Heimat tust“, resümierte Söder. Seine Ausführungen schloss er mit einem Zitat seines Opas: „Wissen ist Macht – falsch gedacht! Wissen ist wenig, Können ist König!“



Weilheims Bürgermeister Markus Loth freute sich in seinem kurzen Grußwort über den „zukunftsträchtigen Neubau“ für die Schulstadt Weilheim und wünschte allen Schülern eine schöne und lehrreiche Schulzeit. Auch Schulleiter Knut Seelos kam zu Wort. Er hob das unermüdliche Engagement vieler Kollegen hervor, die sich seit der Planungsphase mit Ideen und Praxiswissen eingebracht hatten. Er betonte die „einladende Transparenz“ des Neubaus und wünschte allen ein gelungenes Schulleben.



Die kirchliche Weihe nahmen dann Dekan Georg Fetsch und Dekan Jörg Hammerbacher vor. Im Anschluss daran wurde die Metalltafel enthüllt, die das Gebäude künftig zieren soll. Auf ihr ist das Zitat „Die größten Meister sind diejenigen, die nie aufhören, Schüler zu sein“ von Ignaz Anton Demeter zu lesen. Gefertigt wurde sie vom früheren Kreishandwerksmeister Stefan Zirngibl. Bevor der Ministerpräsident die Feier verließ, besuchte er noch kurz zwei Werkstätten, nämlich die für E-Fahrzeuge und die Traktorenwerkstatt, durch deren Tor er sich dann verabschiedete. Für die anderen Festgäste war noch eine kräftige Brotzeit parat und sie hatten Gelegenheit, sich die Schule genauer anzuschauen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.