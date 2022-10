Weilheimer Ehepaar feiert 65-jähriges Jubiläum

Von: Stephanie Novy

Zur Eisernen Hochzeit von Ingrid und Willi Krüger gratulierte Weilheims Zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (links). © Novy

Weilheim – Dr. Ingrid und Willi Krüger haben schon viel gemeinsam erlebt. In 65 Ehejahren sammelten sie so einige Meilensteine.

Willi Krüger (88) hat noch heute ein genaues Bild vor seinen Augen, wenn er an die erste Begegnung mit seiner Frau denkt. Blauer Rock, Trachtenborte, Bluse. Eigentlich wollte sich Willi Krüger, der Leiter einer katholischen Jugendgruppe war, nur den Eltern eines Jungen vorstellen, der Mitglied in dieser Gruppe war. Doch die Eltern waren nicht da. Die Schwester öffnete stattdessen die Tür. Es war Ingrid Krüger.



Von da an lief der Lebensweg der beiden nur noch zusammen. Oder wie es die 89-Jährige augenzwinkernd formuliert: „Er hat mich nicht mehr aus den Klauen gelassen.“ Dabei ist es gar nicht selbstverständlich, dass die beiden sich überhaupt jemals begegnet sind. Ingrid Krüger kommt ursprünglich aus Pommern, von da ging es nach Kriegsende nach Magdeburg. Später flüchtete sie aus der DDR ins Ruhrgebiet. Von dort, genauer gesagt aus Essen, kommt ihr Ehemann her. Und dort sollte auch ihre gemeinsame Geschichte beginnen.

Entgegen der Konventionen

Zunächst haben beide studiert. Sie Medizin, er Germanistik und Latein. Schon während dieser Zeit zeichnete sich ab, dass die beiden alles andere als sesshaft sind. Mehrere Male wechselten sie die Uni und damit ihren Wohnort innerhalb Deutschlands.

Noch als Studenten heirateten die beiden. Ingrid Krügers Eltern waren davon weniger begeistert, wie der 88-Jährige sich erinnert. Das lag nicht an mangelnder Sympathie für den neuen Schwiegersohn, sondern daran, dass es damals unüblich war zu heiraten, wenn man „noch nicht mal einen Stuhl unterm Hintern hat“. Doch die Krügers hat das nicht von ihren Plänen abgehalten.



Sich fest zu binden ist für sie ein wichtiger Meilenstein. Dass viele Menschen heutzutage nicht mehr heiraten, können sie nicht ganz nachvollziehen. „Wie soll man denn die Liebe richtig lernen, wenn man immer zögert?“, erklärt Ingrid Krüger. Zudem hält sie es für wichtig, sich in einer Beziehung auf den anderen einzustellen. „Man sollte nichts vom Partner verlangen, was darüber hinaus geht, was er tatsächlich geben kann.“



Dieser Ratschlag scheint für das Ehepaar 65 Jahre gut funktioniert zu haben. Zusammen haben sie später auch eine Familie gegründet. Zwei Kinder – ein Junge und ein Mädchen. Etliche Umzüge standen an. 13 insgesamt. Unter anderem in den Norden Italiens. Vor rund fünf Jahren hat es das Ehepaar schließlich nach Weilheim verschlagen. Hier scheinen sie sich richtig wohl zu fühlen. Vor allem Spaziergänge an der Ammer genießen sie sehr. Auch Zeit mit der Familie ist wertvoll – und die ist über die Jahre ordentlich gewachsen. Die Krügers haben mittlerweile zehn Enkelkinder und drei Urenkel. Mit ihnen wurde die Eiserne Hochzeit natürlich noch gebührend gefeiert.

