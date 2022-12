„Emil und die Detektive“ live in der Aula des Weilheimer Gymnasiums

Von: Bianca Heigl

So macht Literatur jedem Spaß – den großen und kleinen Zuschauern, aber auch den Protagonisten Sebastian Hofmüller (links) und Greulix Schrank (rechts) alias Greumüllersche HörspielManufaktur. © Heigl

Weilheim – Man nehme einen Vollblutmusiker, einen Schauspieler, einen Kinderbuchklassiker und jede Menge Kreativität – was dabei herauskommt, konnte man bei der jüngsten Veranstaltung aus der Reihe „Literatur erleben“ in der Aula des Gymnasiums sehen und hören.

Zu Gast war dieses Mal – wie schon 2019 – die Greumüllersche HörspielManufaktur mit „Emil und die Detektive“. Und dabei stellten Schauspieler Sebastian Hofmüller und Musiker Greulix Schrank einmal mehr unter Beweis, wie lebendig Literatur sein kann. „Emil und die Detektive“ wurde von Erich Kästner – der übrigens selbst eigentlich Emil mit erstem Vornamen hieß – 1929 geschrieben. So manch Autobiographisches findet sich in dem Buch, das weltweit zu den Kinderbuchklassikern zählt und bereits achtmal verfilmt wurde. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, USA, Japan und Brasilien. Der kleine Emil Tischbein feierte auch als Musical Erfolge. Nun konnten die rund 300 Gäste in der Aula des Gymnasiums „Emil und die Detektive“ als Live-Hörspiel-Abenteuer erleben und dabei gab’s gehörig auf die Ohren.

Christian Rühle von der Fachschaft Deutsch begrüßte die Gäste und gab eine kurze Werkeinführung. Dann übernahm für spannende 65 Minuten die Greumüllersche HorspielManufaktur das Regiment in Person von Sebastian Hofmüller und Greulix Schrank. Mit ihrer ganz besonderen Interpretation dieses Klassikers heizten sie dem Publikum ordentlich ein. Man kreierte eine Titelmelodie und stürzte sich mittenrein in das große Abenteuer von Emil, der auf seiner Reise nach Berlin bestohlen wird und mit Hilfe neuer Freunde um Gustav und den Professor die Jagd auf den Dieb beginnt. Was man hier erleben durfte, war keine Lesung, kein Hörbuch und kein Theaterstück und doch von allem etwas und noch einiges on top.

Schon 2019 gastierte die Greumüllersche HörspielManufaktur bei „Literatur erleben“. Damals machten sie mit Kästners „Pünktchen und Anton“ den Abend zum „lustigsten Abend des Jahres“, wie man damals in den Schulinformationen lesen konnte. Das gelang ihnen auch dieses Mal. Schauspieler Sebastian Hofmüller brillierte als Emil – mal schüchtern und zögerlich, mal wild entschlossen und mutig. Musiker Greulix Schrank, als alter Weilheimer ein bekanntes Gesicht auch von der Formation „Café Unterzucker“ und Inszenierungen der Schauburg München, hauchte nicht nur Mutter Tischbein, Emils Oma und einigen der Detektive sprachlich Leben ein, er war auch als Multiinstrumentalist im Einsatz. Wen wundert’s, dass bis zur letzten Minute das Publikum inklusive der vielen anwesenden Kinder den Protagonisten lauschte, die selbst mit einem Riesenspaß bei der Sache waren.

