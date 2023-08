Bürgerentscheid in Weilheim zur Energiezentrale am Kranlöchl – Stadt setzt Ratsbegehren entgegen

Von: Stephanie Novy

Wird am Kranlöchl eine Energiezentrale entstehen oder nicht? Ein Bürgerentscheid am 8. Oktober wird‘s klären. © Stadtwerke Weilheim

Weilheim – Den 8. Oktober sollten sich alle Weilheimerinnen und Weilheimer rot im Kalender markieren. Denn es ist nicht nur Zeit für die Bezirks- und Landtagswahlen, sondern es wird auch ein Bürgerentscheid in der Kreisstadt stattfinden.

„Für eine zukunftsweisende Energieversorgung in Weilheim – aber an einem vernünftigen Standort.“ So die Forderung des Bürgerbegehrens. Damit daraus ein Bürgerentscheid wird, musste ein Quorum von acht Prozent erreicht werden, was 1 428 Unterschriften entspricht. Dieses Ziel wurde, wenn auch knapp, erreicht. Nach Abzug der ungültigen Unterschriften blieben am Ende 1 466 übrig.



Jetzt kommt es also zu einem Bürgerentscheid. Der Stadtrat legte dafür in seiner jüngsten Sitzung den Rahmen fest. Am 8. Oktober dürfen alle Wahlberechtigten über folgende Frage abstimmen: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Weilheim alle rechtlich zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreift, um die 26. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes für die Sonderfläche ‚Energiezentrale Kranlöchl‘ zu verhindern und darauf hinwirkt, dass das geplante Bauvorhaben der Stadtwerke Weilheim an einem Standort auf einem anderen städtischen Grundstück unmittelbar am Narbonner Ring vorangetrieben wird?“



Ordnungsamtsleiter Walter Weber erklärte in der Sitzung, dass die Kommunalaufsicht den zweiten Teil der Frage für nicht zulässig halte. Salopp gesagt sei er zu verwirrend. Doch die Stadt lässt diese Fragestellung zu, man wolle nicht „das Haar in der Suppe suchen“, wie es Bürgermeister Markus Loth formulierte. Zudem verwies er darauf, dass die Kommunalaufsicht nicht weisungsbefugt ist. Zumal man die Formulierung auch juristisch habe prüfen lassen, so Loth. Der Rechtsanwalt der Stadt habe keine Einwände gehabt.



Mit der Fragestellung hat man bei der Stadtverwaltung also kein Problem. Durchaus aber mit der Forderung an sich. Denn laut Loth sind andere Grundstücke „völlig unpassend“ für eine Energiezentrale. Deshalb wird man dem Ganzen auch ein Ratsbegehren entgegenstellen. Die Frage dazu lautet: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Weilheim die Bauleitplanverfahren (26. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Sonderbaufläche ‚Energiezentrale Kranlöchl‘) betreffend einer Anlage zur Strom- und Wärmeerzeugung durch die Stadtwerke Weilheim am Standort Kranlöchl (Gelände der ehemaligen Gärtnerei) fortführt?“



Stefan Kirchmayer von der Bauverwaltung fasste nochmal kurz zusammen, warum es keinen Alternativ-Standort am Narbonner Ring gebe. Die von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Grundstücke seine bereits von der Stadt untersucht wurden. Da wäre einmal der Bolzplatz. „Die Fläche ist für die Weilheimer Jugend sehr wichtig“, erklärte Kirchmayer. Es sei ein viel genutzter Bolzplatz und er könne auch für andere Sportarten genutzt werden.



Der Platz bei den Glascontainern sei ebenfalls nicht geeignet. Die Grünfläche liege sehr nah an der Wohnbebauung und deshalb könne es Probleme beim Thema Emission geben. Das Kranlöchl sei hingegen weit genug von der Wohnbebauung entfernt und eine größtenteils brach liegende Fläche.



Für den Fall, dass die beiden Fragestellungen in einer nicht miteinander zu vereinbarenden Weise beantwortet werden, gilt es noch bei einer Stichfrage ein Kreuz zu machen, wo man sich erneut für oder gegen eine Energiezentrale am Kranlöchl aussprechen kann.