Entscheidung über mögliche Einführung von Fahrtkosten für Schüler für den Stadtbus in Weilheim vertagt

Neues Tarifsystem auf dem Prüfstand

Von Kai Lorenz schließen

Weilheim – Eine Änderung in der Preisstruktur der Weilheimer Stadtbusse könnte sich in naher Zukunft abzeichnen. Die Stadtwerke Weilheim haben vorgeschlagen, dass Schüler im Alter von sechs bis 14 Jahren, die bisher kostenlos mitfahren dürfen, zukünftig 50 Cent für einen Tagesfahrschein zahlen sollen. Eine Entscheidung darüber sollte eigentlich in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch getroffen werden. Doch diese wurde nun in die erste Sitzung nach den Sommerferien vertagt.

Der Vorstoß folgte anderthalb Jahre nachdem die Stadtwerke Weilheim den Betrieb der Stadtbusse übernommen und auf ein neues System mit E-Bussen und einem dichteren Fahrplan umgestellt haben. Derzeit ist der Stadtbus von einer hohen Anzahl von mitfahrenden Schülern geprägt. Laut Stadtwerke sind bei schlechtem Wetter die Busse häufig überfüllt, teilweise mit bis zu 40 Schülern pro Linienumlauf.



Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass der Stadtbus nicht allein für den Schülerverkehr bestimmt ist. Während es kein Problem darstellt, Schüler mitzunehmen, solange sie die zahlenden Fahrgäste nicht verdrängen, ist bei der derzeitigen Überfüllung eine Lenkung der Fahrgäste notwendig, die üblicherweise über den Fahrpreis erfolgt. Das kommunale Unternehmen betont, dass Kinder ab sechs Jahren auch im MVV-Bereich und bei der Bahn nicht mehr kostenlos befördert werden.



Eine weitere Herausforderung stellt das Deutschlandticket dar. Dieses wird auch im Stadtbus Weilheim anerkannt. Die Stadtwerke befürchten, dass sie keine Ausgleichszahlungen in der Altersgruppe der 6- bis 14-Jährigen für den Verkauf und die Anerkennung des „49-Euro-Tickets“ erhalten, wenn diese Altersgruppe weiterhin kostenlos befördert wird.



Die Stadtwerke Weilheim schlugen vor, ab dem Fahrplanwechsel im Dezember oder ab Januar 2024, ein neues Entgeltsystem einzuführen: Kinder bis fünf Jahre fahren kostenlos, 6- bis 14-Jährige zahlen einen verringerten Fahrpreis und Jugendliche ab 15 Jahren sowie Erwachsene zahlen den normalen Fahrpreis.



„Eine Kugel Eis ist teurer“

Doch der Vorschlag der Stadtwerke sorgte im Hauptausschuss für große Diskussionen, wie der Vorstand der Stadtwerke, Peter Müller, auf Anfrage des Kreisbote mitteilte. Vieles sei diskutiert und angesprochen worden, was aber an der eigentlichen Thematik vorbeiging. Am Ende wurde die Entscheidung schließlich vertagt. Die Stadtwerke erhielten die Hausaufgabe, weiter Überlegungen anzustellen und Alternativen zu erarbeiten, wie man die Situation mit den Stadtbussen entschärfen kann. Müller fragt in diesem Zusammenhang, ob es sich die Stadt Weilheim, angesichts der finanziellen Situation, leisten kann, unter anderem auf solche Einnahmen zu verzichten. 50 Cent seien doch nicht zu hoch gegriffen, alleine eine Kugel Eis würde schon mehr kosten, so Müller.