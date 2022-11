Interessierte willkommen

Erfolgreicher Saisonabschluss für Peißenberger BMX-Sportler

Das Peißenberger BMX-Team feierte in dieser Saison viele Erfolge. Auch ein verstorbenes Mitglied war immer in Gedanken dabei. © Privat

Peißenberg – Eine erfolgreiche Saison liegt hinter den Peißenberger BMX-Sportlern. Stark präsentierten sie sich in den letzten beiden Wettbewerben im Oktober.

Beim Bundesligaendlauf in Ingersheim behauptete sich Franziska Lengger unter den Elite Women und holte den ersten Platz. Selbiges gelang Teamkollegin Lena Tafertshofer bei den Girls 13/14. Bei den Boys 15/16 zeigten Moritz Tafertshofer (Platz 3) und Benedikt Bichlmeyr (Platz 4) sowie Jakob Lengger (Platz 9) gute Leistungen.

In der Bayernliga konnten noch mehr Fahrerinnen und Fahrer des MC Peißenberg beweisen, was sie drauf haben. Der Endlauf in Königsbrunn Mitte Oktober war für sie der Abschluss der Saison. Ein erfolgreiches Rennwochenende für die BMXler, die sich mit zahlreichen Pokalen in die Winterpause verabschieden konnten. In der Mannschaftswertung schafften es die Peißenberger auf Platz zwei. Dominant waren sie auch in mehreren Meisterschaftsklassen: Jamiro Löbel fuhr der Konkurrenz davon. So gelang ihm in der Gesamtwertung der oberste Stockerlplatz bei den Boys 13/14; Teamkollege Maximilian Stölzl stand gleich neben ihm auf dem zweiten Platz. Bei den Boys 15/16 beanspruchten die Peißenberger ebenfalls mehrere der vorderen Plätze. Zwar war der Deutsche Meister Tobias Föttinger aus Ingolstadt nicht zu besiegen. Moritz Tafertshofer (2. Platz), Jakob Lengger (Platz 3) und Benedikt Bichlmeyr (Platz 4) waren ihm aber dicht auf den Fersen. Lena Tafertshofer lieferte im Turnier erneut ab. Sie wurde zwar höhergestuft und fuhr statt unter 13- und 14-Jährigen mit Mädels, die 15 und 16 sind, konnte dort aber dennoch gut mithalten. Als Sieger der Bayernliga-Gesamtwertung konnten außerdem Franziska Lengger (Elite Women) und Simone Hain (Cruiser Women) nach Hause fahren.



Neben all der Freude über die vielen guten Ergebnisse gab es in dieser Saison allerdings auch einen Grund zur Trauer. David Rosenbaum, Jugendtrainer und einer der besten Fahrer des Teams, wurde im Juli nach schwerer Krankheit aus dem Leben gerissen. Der Schock und die Anteilnahme im Team waren groß und noch immer haben viele der Mitglieder Rosenbaums Nummer #614 immer dabei, wenn sie auf der Bahn unterwegs sind. Bei allen Rennen wurde stets an den verstorbenen Freund gedacht.

Interessierte willkommen

Zwar ist die Rennsaison nun erst einmal beendet, dennoch wird im Winter beim MC Peißenberg fleißig weitertrainiert. In der Halle werden Fitness, Motorik und Gleichgewicht einmal die Woche geschult. Die größeren Sportler halten ihre Form außerdem beim Indoor-Cycling. Solange die Bahn wettertechnisch befahrbar ist, findet außerdem noch Training auf der Alten Bergehalde statt. Wer sich für ein Schnuppertraining anmelden möchte, kann dies bei Michael Schaberl unter bmx@mc-peissenberg.de tun.

