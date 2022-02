Ergebnisse der Klimaschutz-Umfrage: Weilheimer wünschen sich mehr von der Stadt

Von: Stephanie Novy

Wie grün sind die CO2-Fußabdrücke der Weilheimer? © Symbolfoto: PantherMedia / Germano Poli

Weilheim – Welche Meinung haben eigentlich die Weilheimer zum Thema Klimawandel und Klimaschutz? Diese Frage interessierte die Agenda 21 und sie führte deshalb im Herbst vergangenen Jahres eine Onlineumfrage durch. Die Ergebnisse wurden nun im Klimaausschuss der Stadt vorgestellt.

Vier Wochen lang hatten die Bürger Zeit, an der Umfrage teilzunehmen. 742 Personen sind damals der Bitte gefolgt. 437 füllten den Fragebogen vollständig aus. Ottmar Back von der Weilheimer Agenda 21 erklärte in der Sitzung, dass davon auszugehen sei, dass der Großteil der Teilnehmenden grundsätzlich an Klimaschutz interessiert seien. Das müsse man bei der Bewertung der Ergebnisse im Kopf behalten.

„Macht Ihnen der Klimawandel Sorgen?“ Mit dieser Frage ging es los. 53 Prozent antworteten mit: „Ich bin sehr besorgt und hoffe noch auf ein Umsteuern.“ Weniger optimistisch sahen es 24 Prozent, die antworteten: „Ich bin extrem besorgt und sehe keine rechtzeitige Lösung.“ Nur sechs Prozent sehen keine Probleme beziehungsweise glauben, dass der Klimawandel überbewertet wird. Die Teilnehmenden schätzen mit 61 Prozent ihren eigenen Beitrag zum Klimaschutz als angemessen ein. 30 Prozent sagen: „Ich mache soviel wie möglich“. Sieben Prozent waren so ehrlich und gaben an, dass sie keinen besonderen Beitrag zum Klimaschutz leisten würden. In diesen Aussagen sieht Back „viele gute Beispiele“ von Bürgern, die sich engagieren. Dies müsse man nutzen, „um andere zu motivieren“. Den anstehenden Klimafrühling sieht er als „Forum zur Stärkung des Engagements“.



Wie hoch der eigene CO2-Fußabdruck ist, konnten die Teilnehmenden in der Onlineumfrage ebenfalls herausfinden. Der CO2-Rechner ergab: Mit 35 Prozent verbrauchen die meisten bis zu acht Tonnen pro Jahr. 22 Prozent bis zu zehn Tonnen. Zum Vergleich: Laut dem Landesamt für Umwelt (LfU) liegt der Durchschnitt in Deutschland pro Person bei rund elf Tonnen CO2 im Jahr.

Die Ergebnisse zeigen, dass noch einiges zu tun ist. Idealerweise sollte jeder Bürger nicht mehr als eine Tonne CO2 pro Jahr verursachen. Laut dem LfU macht der Stromverbrauch dabei nur sechs Prozent des CO2-Verbrauchs aus. Ein deutlich größerer Batzen sind die Ernährung (15 Prozent), Wohnen (18 Prozent), die Mobilität (19 Prozent) und der Konsum im Allgemeinen (34 Prozent). Hier zählen unter anderem der Kauf von Kleidung oder elektronischer Geräte dazu.

Was sind die Bürger bereit zu tun?

Aber zurück zu den Weilheimern. Was genau möchten die tun, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren? 22 Prozent wollen bewusster und nachhaltiger einkaufen, jeweils 15 Prozent den Stromverbrauch reduzieren beziehungsweise bewusster Heizen. Auch die Ernährung (17 Prozent) und die Mobilität (14 Prozent) sind Stellschrauben, an denen die Bürger bereit sind zu drehen. Weilheims Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer könnte sich in diesem Zusammenhang als Maßnahme unter anderem eine CO2-Challenge vorstellen. Auch aktive Klimabildung in Schulen sei wichtig.



Eine energetische Haussanierung innerhalb der nächsten fünf Jahre ziehen 47 Prozent nicht in Betracht, da das Wohngebäude schon einem hohen Standard entspreche. 17 Prozent würden es erwägen, bei 14 Prozent sei es bereits in Planung. Back zog im Klimaausschuss deshalb den Schluss, dass das Angebot von Aufklärung und Beratung verstärkt werde müsse. Auch Best-Practice-Beispiele seien sinnvoll.



Natürlich sind die Bürger nicht allein verantwortlich für den Klimaschutz. Auch die Stadt muss ihren Beitrag leisten. Laut der Befragung finden allerdings satte 68 Prozent, dass Weilheim zu wenig mache. 28 Prozent bezeichnen die Klimaschutzaktivitäten als ausreichend. Back meinte zwar, dass sei „wenig überraschend“. Er betonte aber auch, dass bereits sehr viel gemacht werde. Als Beispiel nannte er die Bemühungen der Stadtwerke. Vieles sei aber einfach nicht bekannt. Er plädierte deshalb dafür, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren.



Zu guter Letzt konnten die Teilnehmenden der Befragung noch angeben, wo genau die Stadt ihre Klimaschutzaktivitäten verstärken sollte. Viele plädierten für den Ausbau des Radwegenetzes und gegen eine Umfahrung. Der Autoverkehr in der Innenstadt solle reduziert, der ÖPNV attraktiver gemacht werden. Bei der Bauplanung müsse der Flächenverbrauch vermindert werden.



Klimaschutzmanagerin Segerer betonte, dass die Handlungsmöglichkeiten der Kommune begrenzt seien: „So können wir zum Beispiel den Ausbau der Bahn nicht direkt beeinflussen, hier sind vor allem die Mitglieder des Stadt- und Kreisrats gefragt, dem Thema auf politischer Ebene einen großen Stellenwert zu verschaffen.“ Was den Ausbau des ÖPNV angehe, „arbeiten wir eng mit dem Landkreis zusammen, der derzeit einen Nahverkehrsplan entwickelt“. Manuel Neulinger (Grüne) forderte einen „Paradigmenwechsel“. Auch er sehe, dass die Stadt viel in Sachen Klimaschutz unternehme, aber bisher habe es keine großen Einsparungen gegeben. Er appellierte, sich mehr Gedanken über die einzelnen Maßnahmen zu machen. „Wir sollten da ansetzen, wo wir ohne großen Ressourceneinsatz etwas bewegen können.“ Ein „umfassendes Klimaschutzkonzept“ halte er für wichtig.

