Ernstes und Amüsantes über die Radom-Hülle im Heimatmuseum Raisting

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Die erste Radom-Hülle schleppten Männer zur Baustelle. © Förderverein Industriedenkmal Radom Raisting

Raisting – Bei der kürzlichen Öffnung des Raistinger Heimatmuseums gab es neben der permanenten Ausstellung einen Vortrag von Dipl.- Physiker Armin Drescher: „Hülle hilf! Ernstes und Amüsantes aus der Ent- und Verhüllungsgeschichte der Radom-Antenne.“



Drescher ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Industriedenkmal Radom Raisting. Die einzigartige Hülle war beim Bau 1963 aus technischen Gründen nötig, Produktion sowie Umgang mit ihr nie einfach. Einmal waren es die Nähte, einmal ein Sturm, die neue Hüllen erforderten. Ihre Montagen änderten sich mit den technischen Möglichkeiten. Die erste 1963 schleppten Männer zur Baustelle. Die späteren Montagen übernahm ein riesiger Kran. Aber auch hier ging nicht alles wie geplant. Mal mussten Privatautos beim Auseinanderziehen der Plane helfen, mal war noch Feinjustierung nötig.



Die erste Hülle wurde mehrmals gestrichen, was ausgeklügelter Technik bedurfte, etwa ein speziell entworfenes Radom-Befahrgestell und eine Malerschaukel, mit denen sich die mutigen Handwerker langsam an jeden Fleck der Hülle heran robbten. Kurios ebenfalls: Dabei zog ein Traktor am Boden das Seil, das alles und alle hielt. Die aufgetragene Farbe war Weiß – und nicht Grün, um besser in die Landschaft zu passen, wie es mal der Raistinger Künstler Otto Hellmeier vorschlug. Die technische Innovation zur internationalen Kommunikation lockte hohen Besuch. Es kamen König Bhumibol mit Sirikit aus Thailand und hochrangige Vertreter aus allen Kontinenten. Der Verkaufsschlager „Satellitenfunktechnik“ ging von Raisting in die Welt. Hüllen waren bald nicht mehr nötig.