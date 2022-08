Ernteausfall an einem Pähler Maisfeld durch eingebrachte Nägel

Teilen

Ein Unbekannter hat auf einem Feld Nägel in die Maiskolben gesteckt. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. © Symbolfoto: PantherMedia / Dariusz Banaszuk

Pähl – Die Polizei Weilheim berichtet von einem Vorfall, der sich vergangene Woche zutrug. Demnach wurden Nägel in einem Maisfeld eingebracht.

Am 26. August meldete sich eine 27-Jährigenaus Pähl bei der Polizei. Bei der Ernte eines Maisfeldes an der Staatsstraße 2056 zwischen Pähl und Fischen habe sie feststellen müssen, dass durch einen unbekannten Täter in mehrere Maispflanzen und -kolben circa zehn Zentimeter lange Nägel eingebracht wurden. Zuvor wurde durch den Maishäcksler wiederholt das Mähwerk abgeschaltet – das Abernten des Feldes war laut Aussage der Geschädigten nicht mehr möglich.

Beschädigungen am Maishäcksler entstanden nicht, die Höhe des Ernteausfalles wird von der Polizei mit rund 3 000 Euro beziffert. Eine nähere Eingrenzung der Tatzeit ist nur bedingt möglich, sachdienliche Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten, Tel. 0881/640-0.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.