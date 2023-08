Eröffnung für das „Kinderhaus am Schächen“ in Hohenpeißenberg

Von: Rasso Schorer

Teilen

Bürgermeister Thomas Dorsch und Kitaleiterin Nadine Müller freuen sich auf die offizielle Einweihung Ende September. © Gemeinde

Hohenpeißenberg – Der Umbau der Sparkasse zum „Kinderhaus am Schächen“ habe viel Energie, Nerven und auch einiges an Geld gekostet, schildert Hohenpeißenbergs Bürgermeister Thomas Dorsch. Nun ist er fertig – „und Erzieherinnen und Kinder sind begeistert“, freut sich das Gemeindeoberhaupt.

Dass das Gebäude mit der bunten Glasfront, an der Hauptstraße gegenüber des Schächen, lange eine Sparkasse war, ist inzwischen nur noch an einer Stelle zu erkennen: Leiterin Nadine Miller und Erzieherin Ramona Oleschko gehen beim Rundgang durch das neue „Integrative Kinderhaus am Schächen“ voraus in das Untergeschoss, wo die Wände meterdick sind.



Leider habe der ursprüngliche Plan, den Tresorraum zu erhalten und jedem Kind sein eigenes Schließfach zukommen zu lassen, nicht funktioniert, sagt Bürgermeister Dorsch beim Besichtigungstermin. Für diese Spielerei wäre zu viel Platz verloren gegangen, der für den Kinderhausbetrieb dringend benötigt wird.



So wurde aus dem Tresor- ein Turnraum – und da steht, an der Wand befestigt, die Panzertür, die einst vor Einbrechern schützte. Das Innenleben der Tresortür wurde freigelegt, so gibt sie Einblick in ihre ausgeklügelte Technik. „Mit der Tür habe ich mich durchgesetzt“, sagt Dorsch: „So sieht man, was das hier früher war.“



Im Untergeschoss ist eine Krippengruppe, im Erdgeschoss die Kindergartengruppe und im Obergeschoss noch eine Krippengruppe untergebracht. Ab September soll es eine Kindergarten-, eine Krippen- und eine Mischgruppe geben, denn es werden im nächsten Schuljahr mehr Kindergarten- und weniger Krippenplätze benötigt als bislang. Insgesamt besuchen 43 Buben und Mädchen, ab dem Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt, die Einrichtung. Sie werden von insgesamt neun Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen betreut. Das Kinderhaus ist eine integrative Einrichtung, die auch von behinderten oder beeinträchtigten Kindern besucht werden kann.



Es gibt neben dem Turnraum einen Speiseraum, den alle Gruppen nutzen, wenn auch zeitlich versetzt, Krippen- und Kindergartenkinder können sich in der Ruhezeit in ein ruhiges, abgedunkeltes Zimmer zurückziehen und schlafen. Zudem gibt es Personal-, Gruppen-, Toiletten- und Wickelräume sowie einen Therapieraum und verschiedene Außenbereiche: den weitläufigen Balkon im Obergeschoss, einen Außenbereich an der westlichen Gebäudeseite und einen großen Garten auf der Südseite mit Sandkasten, Rutsche und Schaukel. Dieser kann jedoch noch nicht genutzt werden, solange das Gras noch wachsen muss.



„Wir sind gut angekommen hier“, sagt Leiterin Miller: „Die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut, dass sie jetzt in ihrem Kinderhaus sind.“ Während der Umbauphase wurden die Buben und Mädchen, die den Kindergarten besuchen, im Hettenkindergarten und die, die in der Krippe sind, im Pfarrsaal betreut.



Immer wieder hatte sich der Umzugstermin verschoben, was nervenaufreibend gewesen sei, sagt die Leiterin. Runde drei Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Die Entscheidung, das Gebäude stehen zu lassen und im Bestand umzubauen, habe er immer wieder bereut, sagt Dorsch. „Trotzdem war es, aus ökologischer und finanzieller Sicht, die günstigere Entscheidung.“ Und auch das Ergebnis sei überzeugend. Dennoch hält er es für erforderlich, dass Sanierungen anders gefördert werden als Neubauten.



Offizielle Eröffnung

Am Freitag, 29. September, wird von 15 bis 18 Uhr offiziell Eröffnung gefeiert mit allen Kindern und Familien. Tags darauf bietet von 14 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür die Möglichkeit, die neuen Räume zu besichtigen.