Erster inklusiver Spielplatz in Weilheim am Huosiring eröffnet

Von: Ursula Gallmetzer

Eröffneten gemeinsam den neuen Spielplatz: (vorne v.li.) Bernhard und Ulrike Seeling, Stadträtin Luise Nowak, stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Flock, (hinten v. re.) Stadtbaumeisterin Katrin Fischer, Stadträtin Brigitte Holeczek, Antonius Guhm (Spessart Holzgeräte), Werner Köstler vom Stadtbauamt und Stadtrat Manuel Neulinger. © Gallmetzer

Weilheim – Ein Ort für alle Kinder soll der neu gestaltete Spielplatz am Huosiring sein. Denn egal, ob mit oder ohne Einschränkungen: Das inklusiv gestaltete Areal hat für alle Buben und Mädchen etwas zu bieten. Am Dienstag wurde der Spielplatz offiziell eröffnet.

Nach Monaten ohne den beliebten Spielort an der Ammer konnten es viele gar nicht mehr erwarten und waren in den letzten Wochen trotz Sperrung auf das Gelände gegangen. Sobald alle nötigen Sicherheitsabnahmen erfolgt waren, wurde der Zugang daher am 25. Juli bereits freigegeben. Seitdem ist der Spielplatz stark frequentiert.



„Wie der Spielplatz angenommen wird, ist phänomenal“, freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Flock. Sie lobte, dass Stadträtin Alexandra Bertl einst den Umbau angestoßen hatte und auch die ab dem 1. September aus dem Stadtrat ausscheidende Spielplatzreferentin Petra Arneth-Mangano (wir berichteten) sich für das Vorhaben starkgemacht hatte.

Auf Kleinigkeiten geachtet

Wichtig sei bei der Gestaltung gewesen, dass niemand ausgeschlossen werde. „Wir wollen nicht nur von Inklusion reden, sondern sie auch umsetzen“, erklärte Flock. Ausgewählt wurden daher passende Spielgeräte der fränkischen Firma Spessart Holzgeräte. „Man muss auf viele Kleinigkeiten achten“, erläuterte deren Mitarbeiter Antonius Guhm. So wurden Plätze am Brotzeittisch, am Mühlespiel oder am Sandspieltisch für Rollstuhlfahrer gestaltet. Feine Hackschnitzel auf dem Boden sollen das Bewegen auf Rädern ermöglichen. Eine Klang- und Tastwand samt Alphabet in Brailleschrift sollen weitere Sinne anregen.



Besonders durchdacht ist der große Rutschturm. Er ist mit einer sanft ansteigenden Rampe versehen. Spezielle Schwellen sorgen dafür, dass Kinder im Rollstuhl kurz Pause machen können und dabei nicht zurückrollen. Oben können sie dann über einen Hocker auf die Rutsche steigen. Die Begleitperson kann dann den Rollstuhl wieder holen.



Rund 124 000 Euro hat die Ertüchtigung des Spielplatzes gekostet. Enthalten sind in dieser Summe die nachhaltigen Holzgeräte aus deutscher Douglasie sowie sämtliche Gartenarbeiten von der Firma Peter Seeling aus Polling, die sogar noch einige Sträucher spendete. Zur Freude aller Beteiligten konnte der bestehende Baumbestand bleiben, sodass der Spielplatz angenehme Schattenplätze bietet. In den bereitstehenden Holzliegen genießen den auch die Erwachsenen ausgiebig.