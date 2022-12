Evangelische Gemeinde lädt zur weihnachtlichen „Kurzstrecke mit... dir“

Mit der „Kurzstrecke“ geht es jetzt adventlich und weihnachtlich weiter bei einer Waldweihnacht. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / borjomi88

Weilheim – Bereits im September fand das erste Treffen der „Kurzstrecke mit... dir“ der Evangelischen Kirchengemeinde statt. Jetzt ist eine weihnachtliche Neuauflage geplant.

Damals traf sich eine kleine Gruppe von Interessierten am Bouleplatz am Riß. Bei der Premiere des neuen Formats ging es um Lieblingsorte in Weilheim und darum, dass es gut tut, sich manchmal einfach so einen Ort im Alltag zu suchen. Die Teilnehmenden tauschten sich auch über die eigene Haltung gegenüber der Kirche und ihre aktuelle Rolle in der Gesellschaft aus. Am Ende war noch Gelegenheit den Abend ausklingen zu lassen.

Mit der „Kurzstrecke“ geht es jetzt adventlich und weihnachtlich weiter. Und zwar am Hechenberg, wo sich alle Interessierten zu einer Waldweihnacht für Große treffen. Rund um Weihnachten gibt es natürlich viele Angebote, doch sich im Wald zu treffen und durch die Dunkelheit zu gehen, Geschichten zu hören und vorzulesen, am Ende gemütlich beisammen zu sein, das ist etwas Besonderes.



Treffpunkt ist am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr an der Kreuzung Am Weidenbach / Am Ölschlag hinter der Tierklinik Weilheim. Es dürfen Glühwein, Punsch und Plätzchen sowie eine passende Advents- oder Weihnachtsgeschichte und ein Musikinstrument mitgebracht werden.



Der erste Termin für die „Kurzstrecke“ im neuen Jahr ist am 26. Januar um 19.15 Uhr.

Von Kreisbote