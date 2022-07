Fachstelle Täter*innenarbeit häusliche Gewalt in Weilheim eröffnet

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Angelika Flock sprach bei der Eröffnung der Fachstelle einige Worte. © Dincel

Weilheim – Laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Zum Schutz der Betroffenen ist auch eine Betreuung der Täter und Täterinnen erforderlich. Die neu eröffnete Fachstelle Täter*innenarbeit häusliche Gewalt in Weilheim nimmt sich dieser Aufgabe an.

Am 1. Februar 2018 trat in Deutschland die Istanbul-Konvention in Kraft. Sie dient der Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Um das Übereinkommen auf regionaler Ebene umzusetzen, brauchte es Angebote wie die neue Fachstelle in Weilheim. Diese bietet Gruppenprogramme und Einzelberatungen für Täter und Täterinnen von häuslicher Gewalt und Stalking. Ziel ist es gewaltfreie Wege und Rückfallvermeidungsstrategien zu erarbeiten. Betroffene sollen Empathie für Geschädigte entwickeln und Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Dabei arbeitet die Fachstelle eng mit der Justiz, Polizei und Jugendhilfe zusammen. Sie ist Teil des Geschäftsbereichs Soziale Dienste des Diakonischen Werkes Rosenheim. Finanziert wird sie durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales (StMAS) sowie Bußgeldzuweisungen durch die Justiz.

Der Startschuss zum Aufbau war im Oktober 2020. Im März 2021 folgte dann der Einzug in das Pfarrheim Miteinander. Der Standort ist für die Landkreise Bad Tölz – Wolfratshausen, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Ebersberg zuständig.



Bei der offiziellen Eröffnung ergriff zunächst Mara Homberg, Bereichsleitung der Fachstelle, das Wort. „Wir wollen Opfer schützen und Gewalt verhindern“, betonte sie. Danach sprachen Pfarrer Engelbert Birkle und Pfarrerin Christina Hinderer einige Segensworte.



Susanne Podchul, Geschäftsbereichsleitung Soziale Dienste Oberbayern, drückte bei ihrer Rede ihre Dankbarkeit über dieses neue Angebot aus. „Strafe allein reicht nicht aus. Es braucht Hilfe und Alternativen“, sagte sie. In solchen Situationen sei es erforderlich, dort hinzusehen, wo es wehtut.



Ebenso empfand Angelika Flock, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Weilheim. Häusliche Gewalt sei oft ein Tabuthema. „Dabei tritt sie in allen gesellschaftlichen Schichten auf. Opfer sind Frauen, Kinder aber auch Männer“, so Flock. Beunruhigt war sie über die stetige Zunahme der Gewaltvorkommnisse. Laut einer polizeilichen Kriminalstatistik für 2020 ist ein Anstieg der partnerschaftlichen Gewalt von 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019 zu erkennen. Doch die Zweite Bürgermeisterin war auch erfreut, denn „mit dieser Fachstelle wird eine Lücke im Oberland geschlossen“.



Dr. Christiane Nischler-Leibl, StMAS, Leitung der Abteilung VI „Frauenpolitik, Gleichstellung und Prävention“, führte an, dass Gewalt ein komplexes Thema sei. „Wenn Gewalt so kompliziert ist, wie schwer muss es sein, ihr vorzubeugen“, sagte Nischler-Leibl. Doch das sei die Herausforderung, welcher sich die Fachstelle stellen werde.



Im Anschluss daran folgten verschiedene Impulsvorträge, unter anderem von Karin Wagner, Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer PP Oberbayern Süd. Sie bot Einblicke in die Arbeit der Beamten bei Fällen der häuslichen Gewalt. Auch gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Was braucht es für eine gelingende Intervention im Bereich häusliche Gewalt? Die Istanbul Konvention – Bedeutung und Umsetzungsschritte“.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.