Von: Stephanie Novy

Eine Fachtagung zum Thema Wohnen gibt es am 11. März in Weilheim. © Symbolfoto: PantherMedia/Andre Bonn

Weilheim ‒ Die SPD und die AWO des Landkreises Weilheim-Schongau veranstalten in Weilheim eine Fachtag. Das Thema: Wohnen – Konzepte und Lösungen fürs Oberland.

„Wohnen ist für viele die soziale Frage unserer Zeit. Angemessener Wohnraum ist ein Grundrecht. Die Bürger müssen sich ihr Dach über dem Kopf trotz steigender Kosten, egal ob Miete, Zinsen oder Heizung, noch leisten können. Aber Staat und Kommunen in Bayern sind ihrem verfassungsgemäßen Auftrag nicht nachgekommen. Es fehlt an Wohnungen und Häusern, nicht nur in der Stadt: Auch auf dem Land ist die Wohnungsnot angekommen, von fehlenden Wohnungen bis hin zum bezahlbaren Eigenheim“, so fasst SPD-Kreisvorsitzender Dominik Streit die aktuelle Situation zusammen.

Der Druck aus der Großstadt München heraus wird immer stärker und reicht bis weit ins Oberland hinein. Oftmals fehlt es aber an konkreten Lösungen, die auch auf dem Land umgesetzt werden können. „Diesem Defizit wollen wir entgegentreten und zeigen, was in der Praxis alles möglich ist“, unterstreicht Michael Asam, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Landkreis. „Als Sozialverband ist es uns ein großes Anliegen, soziale Schieflagen beim Thema Wohnen zu benennen und Möglichkeiten zu deren Beseitigung zu präsentieren.“

Genau dies, Möglichkeiten und Lösungsansätze aufzuzeigen, bildet einen Schwerpunkt des Fachtags: Kommunaler Wohnungsbau, Genossenschaften oder Baugemeinschaft sind Beispiele die von Fachleuten aus der Praxis erklärt und präsentiert werden. Aber auch die sozialpolitische Dimension des Themas Wohnen ist Teil des Fachtags.

Der „Fachtag Wohnen – Konzepte und Lösungen fürs Oberland“ findet am Samstag, den 11. März, von 10.30 bis 15.30 Uhr im Stadttheater Weilheim statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird vorab um Anmeldung unter wohnen@streit.bayern gebeten, Kurzentschlossene können aber auch direkt zur Veranstaltung kommen. Das vollständige Programm findet sich hier.

