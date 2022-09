Fahrbahnerneuerung: Sperrungen in der Oberen Stadt Weilheim

Wegen einer Fahrbahnerneuerung kommt es zu Umleitungen auf der Strecke. © Staatliches Bauamt Weilheim

Weilheim/Marnbach - Seit 1. September wird der in die Jahre gekommene Fahrbahnbelag zwischen Weilheim und Marnbach in Nachtschichten erneuert.

Als nächster Abschnitt stehen die Arbeiten in der Oberen Stadt zwischen Rathausplatz und Narbonner Ring an. Für die Bauarbeiten ist es erforderlich, die Staatsstraße für den gesamten Verkehr zu sperren.

Die Arbeiten für diesen Bauabschnitt beginnen am Montag, 12. September. Zunächst muss nur der stadteinwärts fließende Verkehr über den Narbonner Ring abgeleitet werden. Ab Donnerstag, 15. September, wird dann auch der stadtauswärts fließende Verkehr über die B 2 und den Narbonner Ring umgeleitet.

Neben der Erneuerung des Fahrbahnbelages müssen zusätzlich Leerrohre für die Breitbandverkabelung verlegt und Arbeiten an Straßeneinbauten wie Schachtabdeckungen und Schieberkappen durchgeführt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 30. September, an. Die Arbeiten mit einem Kostenaufwand in Höhe von rund 500 000 Euro werden von der Firma Strommer aus Schongau ausgeführt.

Von Kreisbote