25-jähriger Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Die B472 war aufgrund des Unfalls für zwei Stunden voll gesperrt. © Stefan Puchner/dpa

Peißenberg - Gegen 10.20 Uhr am Samstagvormittag, 12. Februar, ereignete sich auf der B 472 bei Peißenberg ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher, ein 25-jähriger Mann aus Rottenbuch befuhr die B472 in Fahrtrichtung Weilheim und kam aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus München. Im weiteren Verlauf schleuderte der Unfallverursacher gegen den nächsten, hinter dem Münchener fahrenden Pkw einer 62-jährigen Sonthofenerin und anschließend in die in seiner ursprünglichen Fahrtrichtung linke Leitplanke. Eine 44-jährige Frau aus Raisting, welche hinter der Sonthofenerin fuhr, leitete eine Vollbremsung ein und konnte so eine weitere Kollision mit dem Unfallverursacher verhindern.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins UK Murnau eingeliefert. Der Münchener wurde leicht verletzt, seine Ehefrau (29 Jahre) und deren beide Kinder (fünf Monate und 3,5 Jahre) wurden alle leicht verletzt ins Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen verbracht. Die Fahrzeugführerinnen aus Sonthofen sowie Raisting (verletzt aufgrund der Vollbremsung) wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus Weilheim. Drei weitere Pkw Insassen kamen mit dem Schrecken davon.

Aufgrund der Unfallaufnahme und des etwa 200 Meter langen Trümmerfeldes war die B472 für zwei Stunden voll gesperrt. Es waren sieben Rettungswägen, drei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr Peißenberg, der Straßenmeisterei sowie des Bauhofes Peißenberg vor Ort.

Der Gesamtschaden wurde auf circa 11.000 Euro geschätzt.

Von Kreisbote