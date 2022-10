Fahrerin sieht Linksabbiegerin zu spät: eine Frau schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver sah eine Fahrerin zu spät, dass der Pkw vor ihr links abbiegen wollte. © Symbolfoto: PantherMedia/albund

Landkreis ‒ Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am vergangenen Mittwoch. Grund war ein Überholmanöver.

Eine 55- jährige Wielenbacherin befuhr mit ihrem Pkw am 19. Oktober die Kreisstraße 10 in Richtung Seeshaupt. Wie die Polizei Weilheim berichtet, wollte die Dame zunächst nach links in einen Parkplatz abbiegen. Eine zu dieser Zeit hinter ihr fahrende 55- jährige Oberhausenerin setzte in diesem Moment allerdings zum Überholen an und erkannte zu spät, dass der Pkw vor ihr nach links abbog.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Wielenbacher Fahrzeugführerin schwer verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden musste.

Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

