Fahrraddiebe festgenommen: Gaunerpärchen klaute mehrere Räder

Von: Mihriban Dincel

Teilen

Gemeinsam mit der Polizei München nahm die Polizei Weilheim vor Kurzem ein Diebespaar fest. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / thomas_koschnick.gmx.de

Huglfing/Region - Unter der engagierten Mithilfe der Geschädigten konnte die Weilheimer Polizei in Zusammenarbeit mit der Polizei München ein Diebespaar am Wochenende ermitteln und letztendlich in München festnehmen.

Am Samstag erschien eine Oberhausenerin (42) bei der Polizeiinspektion Weilheim und erstattete Anzeige, weil ihr zwei Räder am Bahnhof Huglfing geklaut worden waren. Dabei erzählte sie, dass die Räder bereits im Internet zum Verkauf angeboten werden. Sie habe die Räder zweifelsfrei an Hand individueller Merkmale als die ihren wiedererkannt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vereinbart, dass die Geschädigte unter einem Fake-Account Kaufinteresse vortäuscht, um Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen. Tatsächlich wurde für Sonntagnachmittag ein Treffen in München vereinbart. Zu diesem Treffen erschien die Polizei und konnte dort das Gaunerpärchen festnehmen. Dabei handelte es sich um einen 52 Jahre alten Münchner und seine 48-jährige Begleiterin aus dem Bereich Augsburg.

Die gestohlenen Räder hatten die beiden dabei und räumten freiwillig ein, in einem Lagerraum in Huglfing noch weitere gestohlene Räder deponiert zu haben. Tatsächlich konnten dort bei einer Nachschau zwei Räder aufgefunden werden, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Es handelt sich einmal um ein Damenrad der Marke Peugeot, Typ CORONA, rot, mit Aufkleber „Zweiradcenter Neuner Kaufbeuren“ und um ein Damenrad der Marke Hercules, Typ UNO, blau, mit einem Aufkleber „Radsport Bittl München“. Mögliche Geschädigte können sich telefonisch bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 melden.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.