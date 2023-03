Fahrradstraße in der Johann-Baur-Straße Weilheim: Das ist geplant

Von: Stephanie Novy

Teilen

Die Johann-Baur-Straße soll vollständig zur Fahrradstraße ausgebaut werden. © Novy

Weilheim – Die Planungen zur vollständigen Umgestaltung der Johann-Baur-Straße in eine Fahrradstraße stießen auf großen Anklang im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt. Doch ob das, was auf dem Papier steht, auch umgesetzt wird, hängt wie so oft am lieben Geld.

„Alle warten sehnsüchtig, dass was passiert“, meinte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer zu dem Pilotprojekt. Jetzt konnten die Pläne des beauftragten Büros Ingenieure Neudert aus Herrsching den Räten vorgestellt werden. Trotz mancher Verbesserungsvorschläge kamen die Ideen gut an. Alfred Honisch (Grüne) sprach gar von einer „Art Zeitenwende“.

Das Konzept wurde sodann auch mit nur zwei Gegenstimmen angenommen. Ob und wie das Ganze realisiert wird, ist eine „Frage der Haushaltsmittel“, wie Bürgermeister Markus Loth (BfW) meinte.



Das vom Büro Neudert Ingenieure ausgearbeitete Konzept sieht unter anderem folgendes vor: Die komplette Straße wird mit seitlichen Schutzstreifen versehen. Auch rote Markierungen, zum Beispiel an der Kreuzung zur Röntgenstraße, sollen die Fahrradstraße deutlicher machen. Stellplätze und Grünflächen entlang der Straße sollen den Verkehr etwas bremsen. An der Rastkapelle soll die Fahrbahn schmäler und das Grün ausgeweitet werden.



Während die Maßnahmen im östlichen Bereich eher „Kosmetik“ seien, wie es Luise Nowak (Grüne) formulierte, gibt es im Westen einige kritische Punkte. Bei der Kreuzung zur B2 sollen nach dem Konzept die Fahrradfahrer mithilfe einer roten, auf der gesamten Fahrbahnbreite befindlichen Markierung auf die Querungshilfe geleitet werden. Für Nowak ein Problem, denn dadurch würde den Radlern suggeriert, sie könnten die gesamte Fahrbahnbreite nutzen. Sie fürchtete Kollisionen mit von der B2 einbiegenden Autos.



Ordnungsamtsleiter Walter Weber meinte jedoch, dass man mithilfe von Piktogrammen die Radler darauf hinweisen könne, dass sie sich rechts halten sollen. Die rote breite Markierung sei notwendig, um auf die beginnende Fahrradstraße aufmerksam zu machen.



Eine andere wichtige Stelle ist auf Höhe des Parkplatzes beim Ärztehaus. Ausfahrende Fahrzeuge müssten eigentlich nach links abbiegen, doch viele fahren entgegengesetzt der Einbahnstraße nach rechts. Eine Grünfläche direkt neben der Ausfahrt rechter Hand soll zukünftig dafür sorgen, dass die Autofahrer nach links abbiegen.



Mit zwei Gegenstimmen wurde das Konzept von den Räten akzeptiert. Ob und wie es umgesetzt wird, muss sich noch zeigen. Die Frage ist, kann und will sich die Stadt das Ganze leisten? Dafür müssen jetzt Zahlen auf den Tisch. Dann wird sich auch zeigen, ob die Maßnahmen vollständig umgesetzt werden, oder ob mit den kritischen Punkten im Westen der Johann-Baur-Straße angefangen wird.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.